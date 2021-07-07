10:11
USD 84.79
EUR 100.44
RUB 1.16
Агент 024

В Бишкеке велосипедист сбил пешехода в центре столицы. У женщины сложный перелом

В Бишкеке велосипедист сбил пешехода. Об этом 24.kg сообщают читатели.

По их словам, инцидент произошел накануне в 10.00 на пересечении улиц Абдрахманова и Московской.

«Велосипедист сбил женщину и уехал с приятелями дальше. Потерпевшая потеряла сознание. Хорошо, что парни из ближайшей обменки оказали первую помощь. Горожанка оказалась в травматологии, у нее сложный перелом со смещением. Возможна операция. Парни (велосипедисты), лучше придите сами с повинной. Везде камеры», — написали очевидцы.

Бишкекчане также задались вопросом, почему городские власти разрешили нанести линию для велодорожки на оживленном пешеходном тротуаре в центре столицы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/200097/
просмотров: 1285
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке мост через проспект Чингиза Айтматова находится в аварийном состоянии
Аварийную лестницу возле отделения почты на проспекте Чуй отремонтировали
Это санитарная обрезка. В ЦУМе прокомментировали спиливание деревьев
Подозреваемого в автонаезде водителя ВАЗ-2115 задержали в Бишкеке
Бишкекчанам вырубают электричество, а на площади Ала-Тоо освещение горит днем
В Бишкеке один из подземных переходов превратился в общественный туалет
Бишкекчанка жалуется на аварийную лестницу возле отделения почты
Город для пешеходов. Активисты отвоевали у машин тротуар возле ЦУМа
Условий для людей нет. Бишкекчанин о светофорах в центре столицы
Неправильно переходят дорогу. За два дня в Бишкеке оштрафовали 140 горожан
Популярные новости
Жара с&nbsp;августа по&nbsp;июль. Кыргызстанцы получили сообщение от&nbsp;МЧС с&nbsp;ошибкой Жара с августа по июль. Кыргызстанцы получили сообщение от МЧС с ошибкой
Чудаки парковки. Бишкекчанам надоело бескультурье некоторых водителей Чудаки парковки. Бишкекчанам надоело бескультурье некоторых водителей
В&nbsp;Бишкеке один из&nbsp;подземных переходов превратился в&nbsp;общественный туалет В Бишкеке один из подземных переходов превратился в общественный туалет
Мгновения жизни. Июньские Бостери и&nbsp;Нарынская область Мгновения жизни. Июньские Бостери и Нарынская область
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; запустил мощный и&nbsp;безопасный газовый объект «Газпром Кыргызстан» запустил мощный и безопасный газовый объект
MegaCom стремительно увеличивает мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;LTE MegaCom стремительно увеличивает мощность и охват сети 4G LTE
Собственная недвижимость в&nbsp;Турции&nbsp;&mdash; мечта или реальность? Собственная недвижимость в Турции — мечта или реальность?
Погасить кредит от&nbsp;банка &laquo;‎Бай-Тушум&raquo; теперь можно в&nbsp;отделениях почты Погасить кредит от банка «‎Бай-Тушум» теперь можно в отделениях почты
7 июля, среда
10:09
Коронавирусом болеют 16 тысяч 568 человек, 1 тысяча 377 — в тяжелом состоянии Коронавирусом болеют 16 тысяч 568 человек, 1 тысяча 377...
10:05
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще девять человек
10:04
В КР выявили 1 198 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 134 501
10:00
Чудаки законотворчества. О вредных депутатских инициативах
09:52
Деревья сохнут, а тротуары залиты водой. Горожанин жалуется на Бишкекзеленхоз