В Бишкеке велосипедист сбил пешехода в центре столицы. У женщины сложный перелом

В Бишкеке велосипедист сбил пешехода. Об этом 24.kg сообщают читатели.

По их словам, инцидент произошел накануне в 10.00 на пересечении улиц Абдрахманова и Московской.

«Велосипедист сбил женщину и уехал с приятелями дальше. Потерпевшая потеряла сознание. Хорошо, что парни из ближайшей обменки оказали первую помощь. Горожанка оказалась в травматологии, у нее сложный перелом со смещением. Возможна операция. Парни (велосипедисты), лучше придите сами с повинной. Везде камеры», — написали очевидцы.

Бишкекчане также задались вопросом, почему городские власти разрешили нанести линию для велодорожки на оживленном пешеходном тротуаре в центре столицы.

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