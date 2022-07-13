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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 13-летней. Кому и как пришла идея собрать деньги в помощь девочке

Кому и как пришла идея собрать деньги в помощь пострадавшей в результате изнасилования 13-летней девочке, рассказал ведущий Эркин Рыскулбеков.

Он опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что на сегодня собрано больше 714,5 тысячи сомов.

«Идея сбора денег принадлежит Азамату Акенееву. Его поддержали журналисты Махинур Ниязова, Айсулуу Текимбаева, Камила Валиева и другие. Также подключилась активистка из США Айзада Марат», — сказал Эркин Рыскулбеков.

Он также подчеркнул, что родители пострадавшей девочки не инициировали сбор средств и не имеют к этому никакого отношения. «Прошу всех воздержаться от обвинений родителей. Собранные средства все до единого тыйына будут направлены в помощь девочке», — добавил Эркин Рыскулбеков.

Инициативная группа объявила сбор средств в помощь семье девочки, пострадавшей от насилия.

Деньги с пометкой «для девочки» можно перечислить на:

  • «Элсом»: 0555001862;
  • «Мбанк»: 996555001862;
  • карта «Оптима Банка»: 4169 5952 0307 0485;
  • счет в «Демир Банке»: 1180000023490980.

Напомним, в Свердловском районном суде Бишкека рассматривается дело об изнасиловании 13-летней девочки.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший сотрудник ОВД), а также в Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239521/
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