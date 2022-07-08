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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 13-летней девочки. Около суда проходит митинг

В Свердловском районном суде Бишкека сегодня должно состояться заседание по уголовному делу об изнасиловании 13-летней девочки.

На скамье подсудимых трое мужчин: сторож рынка «Дордой» 41-летний Кумарбек, бывший инспектор по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района 39-летний Дайырбек и бывший участковый УВД Свердловского района 34-летний Эрмек.

Заседание проходит в закрытом режиме, так как, согласно уголовному законодательству, все преступления в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних не подлежат широкой огласке.

Около здания суда проходит митинг против насилия. Свою гражданскую позицию пришли высказать больше 50 человек. 

Напомним, сначала информация об изнасиловании девочки распространилась в социальных сетях. Затем по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший сотрудник ОВД), а также в Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.

Правозащитники обратились к президенту страны в связи с участившимися случаями жестокого насилия в отношении женщин и девочек. Уполномоченная по правам ребенка прокомментировала дело.

Отреагировали также глава кабмина Акылбек Жапаров и его заместитель по соцвопросам Эдиль Байсалов, который призвал СМИ не писать о таких случаях, чтобы «не множить боль». Спустя несколько дней случай прокомментировал и пресс-секретарь главы государства.

Сегодня, 8 июля, активисты и неравнодушные граждане собираются на акцию протеста к зданию Свердловского районного суда в поддержку девочки и за справедливое наказание для насильников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239313/
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