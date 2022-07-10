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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 13-летней. В помощь девочке собрали больше полумиллиона сомов

Инициативная группа собрала почти 603 тысячи сомов для семьи пострадавшей от насилия 13-летней девочки. Об этом сообщает ведущий Эркин Рыскулбеков. 

По его данным, за двое суток на счета поступило 602 тысячи 927 сомов. Он отмечает, что сборы продолжаются. 

Сообщается также, что накануне активисты передали часть средств семье пострадавшей девочки. 

Средства с пометкой «для девочки» можно перечислить на:

  • «Элсом»: 0555001862;
  • «Мбанк»: 996555001862;
  • карта «Оптима Банка»: 4169 5952 0307 0485;
  • счет в «Демир Банке»: 1180000023490980.

Напомним, в Свердловском районном суде Бишкека рассматривается дело об изнасиловании 13-летней девочки. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно, тоже бывший сотрудник ОВД). В Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.

Правозащитники обратились к президенту страны в связи с участившимися случаями жестокого насилия в отношении женщин и девочек. Уполномоченная по правам ребенка прокомментировала дело.

Отреагировали также глава кабмина Акылбек Жапаров и его заместитель по соцвопросам Эдиль Байсалов, который призвал СМИ не писать о таких случаях, чтобы «не множить боль». Спустя несколько дней случай прокомментировал и пресс-секретарь главы государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239394/
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