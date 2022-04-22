Создать госагентство по туризму и вкладывать в него миллиарды призвали депутаты

Депутат Улан Примов предложил выделить сферу туризма из Министерства культуры. Об этом он заявил на заседании фракции «Ата Журт Кыргызстан», где обсуждают подготовку к летнему туристическому сезону.

По словам нардепа, за последние годы Минкульт не реализовал ни одного масштабного проекта в сфере туризма.

«За шесть работы депутатства я не увидел прорывных проектов в сфере туризма. Министр на сегодня ответственен за спорт, культуру, туризм, молодежную политику. Если мы, депутаты, хотим развить туризм, то мы его должны отделить от министерства и туда вкладывать не миллионы, а миллиарды, и потом только с них что-то требовать», — сказал он.

Улан Примов отметил: в отчете Минкультуры указано, что Ош в прошлом году посетили 2 миллиона 304 тысячи узбекистанцев. «Я более чем уверен, что это граждане, которые приехали на черную работу. Другие показатели реальны: из США прибыли 6 тысяч 800 граждан, из Китая — 5 тысяч 300. Поэтому если мы хотим развить туризм, то мы должны отделить его от министерства и преобразовать в госагентство», — подчеркнул он.

Отметим, для поддержки развития туризма в Кыргызстане ранее создали специальный фонд с уставным капиталом в миллиард сомов. Кроме того, в этом году департаменту туризма выделено 40 миллионов сомов.