Фонд поддержки развития туризма создали в Кыргызстане. Чем будет заниматься

Открытое акционерное общество «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике», решение о создании которого подписал Акылбек Жапаров, займется реализацией инициатив, направленных на развитие отечественной туристической индустрии. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Уставный капитал ОАО — один миллиард сомов.

Деятельность фонда поможет: