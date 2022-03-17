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Общество

Фонд поддержки развития туризма создали в Кыргызстане. Чем будет заниматься

Открытое акционерное общество «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике», решение о создании которого подписал Акылбек Жапаров, займется реализацией инициатив, направленных на развитие отечественной туристической индустрии. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Уставный капитал ОАО — один миллиард сомов.

Деятельность фонда поможет:

  • улучшить состояние инфраструктуры для приема туристов в регионах;
  • создать дополнительные рабочие места в отдаленных регионах нашей страны;
  • поддержать социально уязвимые слои населения, а именно женщин, путем проведения обучающих программ и мастер-классов, также увеличения занятости населения на базе туристских локаций;
  • повысить уровень образованности населения и качество предоставляемых услуг в сфере туризма;
  • расширить географию туров и создать более привлекательные и конкурентоспособные туристские продукты;
  • качественно увеличить численность туристов, посещающих страну;
  • поднять имидж Кыргызтана на международной арене.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227753/
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