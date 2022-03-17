Фонд поддержки развития туризма создали в Кыргызстане. Чем будет заниматься

Открытое акционерное общество «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике», решение о создании которого подписал Акылбек Жапаров, займется реализацией инициатив, направленных на развитие отечественной туристической индустрии. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Уставный капитал ОАО — один миллиард сомов.
Деятельность фонда поможет:
- улучшить состояние инфраструктуры для приема туристов в регионах;
- создать дополнительные рабочие места в отдаленных регионах нашей страны;
- поддержать социально уязвимые слои населения, а именно женщин, путем проведения обучающих программ и мастер-классов, также увеличения занятости населения на базе туристских локаций;
- повысить уровень образованности населения и качество предоставляемых услуг в сфере туризма;
- расширить географию туров и создать более привлекательные и конкурентоспособные туристские продукты;
- качественно увеличить численность туристов, посещающих страну;
- поднять имидж Кыргызтана на международной арене.