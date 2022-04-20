Грех обижаться. Алмазбек Атамбаев рассказал об условиях в исправительной колонии

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше.

На заседание доставлен бывший президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, в новой исправительной колонии его встретили хорошо.

«Я без шуток говорю, что в любой колонии ко мне и сотрудники, и все общины, которые там находятся, относятся очень хорошо. Честно скажу: встречают хорошо, мне грех обижаться. Беспредел, который со мной иногда творят, как это было 23 марта, был не со стороны рядовых сотрудников. Это была чья-то команда сделать так, чтобы, наверное, я ходить не мог. Но я тоже живучий и упрямый. Я все равно однажды выйду и быстро вылечусь. Все будет хорошо», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что сидит в камере один.

«Начиная с СИЗО ГКНБ, я всегда один сижу. Там же, в камере, мне лепят разные проступки. При Соке (экс-президенте Сооронбае Жээнбекове. — Прим. 24.kg), вообще, ни радио, ни телевизора не было. Даже на прогулку я один ходил. Все равно при Садыре лучше, конечно. Я поэтому рад, что 9 октября мы выходили. Задача была, чтобы Соке ушел», — сказал бывший глава государства.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.