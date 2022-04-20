23:08
USD 87.30
EUR 94.72
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Грех обижаться. Алмазбек Атамбаев рассказал об условиях в исправительной колонии

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше.

На заседание доставлен бывший президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, в новой исправительной колонии его встретили хорошо.

«Я без шуток говорю, что в любой колонии ко мне и сотрудники, и все общины, которые там находятся, относятся очень хорошо. Честно скажу: встречают хорошо, мне грех обижаться. Беспредел, который со мной иногда творят, как это было 23 марта, был не со стороны рядовых сотрудников. Это была чья-то команда сделать так, чтобы, наверное, я ходить не мог. Но я тоже живучий и упрямый. Я все равно однажды выйду и быстро вылечусь. Все будет хорошо», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что сидит в камере один.

«Начиная с СИЗО ГКНБ, я всегда один сижу. Там же, в камере, мне лепят разные проступки. При Соке (экс-президенте Сооронбае Жээнбекове. — Прим. 24.kg), вообще, ни радио, ни телевизора не было. Даже на прогулку я один ходил. Все равно при Садыре лучше, конечно. Я поэтому рад, что 9 октября мы выходили. Задача была, чтобы Соке ушел», — сказал бывший глава государства.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231455/
просмотров: 7236
Версия для печати
Материалы по теме
В колонии пытался повеситься заключенный. Спецпрокуратура проводит проверку
Сохранить себя. Почему бывшие республики СССР не хотят быть колониями Москвы
Парни пытались перебросить наркотики в колонию. Их задержали
Правозащитники обеспокоены суицидами и смертями от травм в СИЗО и колониях
Одна из самых частых причин смерти в колониях и СИЗО — инсульты и инфаркты
Атамбаев посоветовал президенту не верить тем, кто докладывает ему о заговорах
Июньские события — 2010. В суде допрошен свидетель Дуйшенкул Чотонов
Суд вновь рассмотрит дело об освобождении Батукаева в закрытом режиме
Все сидели до конца. Курманбек Бакиев тоже прокомментировал встречу в Дубае
Встреча бывших президентов. Пресс-секретарь Садыра Жапарова ответил на критику
Популярные новости
Дыхни, или штраф. Как доказать инспектору, что не&nbsp;пил за&nbsp;рулем Дыхни, или штраф. Как доказать инспектору, что не пил за рулем
В&nbsp;госучреждении &laquo;Унаа&raquo; выставили на&nbsp;продажу использованные номера машин как лом В госучреждении «Унаа» выставили на продажу использованные номера машин как лом
Мигранты из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;России остались без зарплат. Минтруда добилось выплат Мигранты из Кыргызстана в России остались без зарплат. Минтруда добилось выплат
Внимание, розыск! В&nbsp;Новопавловке без вести пропала 13-летняя Айсезим Арзыматова Внимание, розыск! В Новопавловке без вести пропала 13-летняя Айсезим Арзыматова
Бизнес
С&nbsp;чего начинается карьера в&nbsp;Beeline С чего начинается карьера в Beeline
Классное летО! &mdash;&nbsp;это когда БЕЗЛИМИТ НА&nbsp;ВСЕ всего за&nbsp;550 сомов Классное летО! — это когда БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ всего за 550 сомов
Банк KICB снижает комиссию за&nbsp;обналичивание долларов США и&nbsp;евро Банк KICB снижает комиссию за обналичивание долларов США и евро
Мозгобойня-QUIZ, посвященная 30-летию национальной валюты Мозгобойня-QUIZ, посвященная 30-летию национальной валюты
15 мая, понедельник
22:31
В Русском театре драмы вновь премьера В Русском театре драмы вновь премьера
22:06
Школе № 68 Бишкека построят спортивный комплекс
21:42
С 1 июня закроется отделение посольства Кыргызстана в Бонне
21:18
В городе Ош оштрафовали троих граждан за незаконный обмен валюты
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 мая: местами дожди с грозами