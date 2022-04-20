Дело о событиях в Кой-Таше. Атамбаев объяснил, почему не хочет находиться в суде

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше.

На заседание доставили экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева привезли в суд под конвоем. Отметим, что во дворе суда стоит карета скорой помощи. Она необходима на случай, если ему станет плохо.

Алмазбек Атамбаев заявил, что не намерен участвовать в судебном разбирательстве.

По его словам, власть учла, что 24 марта его насильно привезли в суд, после чего состояние здоровья ухудшилось.

«Спасибо, они, наверное, поняли ошибки. Теперь меня привозят на скорой помощи. Не обижайтесь, я не могу участвовать в судебном разбирательстве. Когда меня спрашивают о том, почему я не хочу участвовать в суде, отвечаю: по делу Батукаева уже вынесли приговор. Уже был прецедент. Без моего участия дали 11 лет, и сейчас можно любые сроки давать», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Фото 24.kg. Алмазбек Атамбаев и Фарид Ниязов

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.