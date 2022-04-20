Когда гуманного пути нет, или Как справиться с бродячими собаками

О бродячих животных в Бишкеке и крупных городах Кыргызстана говорят часто. Зоозащитники после очередной серии отстрелов выходят на акции протеста. Столичная мэрия в ответ обещает построить питомники. Однако ситуация не сдвигается с мертвой точки.

В интервью 24.kg вице-президент Общественного фонда «Право на жизнь» Алла Кобцова рассказала о том, что на самом деле мешает справиться с проблемой, а также о том, как ее решают в других странах.

Как на улицах появляются стаи собак

О ситуации, сложившейся на улицах столицы, в обществе принято говорить поверхностно, основываясь на эмоциях, а не расчетах. И это большая ошибка, считает Кобцова.

Фото 24.kg. Алла Кобцова

«Для начала нужно понять, что представляет собой популяция бродячих собак. Ведь они не прилетели к нам с Марса и подчиняются биологическим законам. Популяция любого вида в своей численности всегда стремится к максимуму. Она ограничена условиями среды — в первую очередь кормовой базой. И какие бы методы мы не принимали, популяция всегда будет стремиться к максимуму», — говорит она.

Читайте по теме Бездомные животные в Бишкеке. Мнение кинолога — без непопулярных мер не обойтись

Кормовые ресурсы принципиально важны для сохранения популяции бродячих собак. В городе их всего два вида — пищевые отходы и прикармливание людьми.

«Примерно на 80 процентов популяцию бродячих собак в городах поддерживают люди, которые из гуманных соображений подкармливают их во дворах и на улицах. Они на самом деле не решают проблему, а лишь усугубляют ее», — считает Алла Кобцова.

Плодовитость собак тоже усугубляет ситуацию. Несмотря на регулярные отстрелы, стаи очень быстро восстанавливаются за счет новых щенков.

«Статистика показывает, что 10 тысяч собак воспроизводят в год порядка 40 тысяч щенков.

В Бишкеке насчитывается около 20 тысяч голов бродячих собак, которые в год воспроизводят до 80 тысяч щенков.

Цифра приблизительная, так как точного подсчета никто никогда не проводил. Но, судя по статистике отстрелов, 20 тысяч — это значение максимально близкое к реальному», — продолжает собеседница редакции.

Всего два варианта и три механизма

В борьбе с бродячими собаками мэрия Бишкека может выбрать лишь одну из двух стратегий — полную ликвидацию, когда популяция сводится к нулю, и согласие на то, что определенное количество животных останется на улицах города. Золотой середины, по словам специалиста, не существует.

Когда мэрия определится со стратегией, ей придется выбирать механизм для ее осуществления, а их всего три.

ОСВВ (Отлов — стерилизация-вакцинация-возврат). Метод, при котором животных на время забирают в питомники, кастрируют и возвращают на улицы. Наиболее популярен этот подход в Индии, Турции, России, Украине, на юге Италии, в Греции.

Отстрел — один из самых простых методов, говорящий сам за себя. Его используют практически все страны бывшего СССР, а также страны Восточной Европы.

Безвозвратный отлов — механизм, при котором с улиц городов отлавливаются все без исключения бродячие животные. Они помещаются в приюты на строго оговоренное время — от суток до восьми дней, иногда и больше. Если в течение этого времени владелец не найден и животное не удалось пристроить — его усыпляют. Никакой стерилизации и возвращения на улицы. Этот метод широко распространен в США, Канаде, Японии, Франции и прочих странах Западной Европы.

Первый метод может показаться наиболее гуманным, однако, по словам Аллы Кобцовой, это обманчивое ощущение.

Жизнь уличной собаки в целом непродолжительна — от года до трех лет, и полна страданий и болезней вне зависимости, стерилизована она или нет.

Какой из вариантов подойдет Бишкеку

У каждого упомянутого выше механизма, по словам вице-президента Общественного фонда «Право на жизнь», есть свои плюсы и минусы.

«Сторонники «Отлова — стерилизации-вакцинации-возврата» в качестве плюса отмечают то, что животные проходят обязательную вакцинацию и дегельминтизацию. Спорный момент, так как при этом методе собаки вакцинируются всего лишь один раз в жизни, а должны вакцинироваться ежегодно», — говорит Кобцова.

Фото 24.kg. Стерилизованная собака с биркой на ухе

При этом ради экономии времени ветеринары зачастую проводят вакцинацию вместе со стерилизацией. Такая вакцина не способна сформировать у собаки необходимый иммунитет.

«По сути, животные остаются привитыми лишь на бумаге. Они продолжают распространять заболевания. ОСВВ не показал эффективности ни в одной из стран мира.

В Индии ежегодно от бешенства умирает порядка 20 тысяч человек.

В Турции проект ОСВВ закончился в январе тем, что две собаки серьезно покусали ребенка. Реджеп Эрдоган сделал выбор в пользу безвозвратного отлова», — уверяет собеседница редакции.

Проект ОСВВ 10 лет реализовывали и в Москве, но он дал противоположный результат. Популяция бродячих собак увеличилась.

«Кончилось тем, что в парке собаки загрызли бегуна во время пробежки. И в Москве ОСВВ также заменили на безвозвратный отлов. Однако проект остался на остальной территории России. Это привело к вспышкам бешенства и росту числа укушенных и убитых людей. В 2021 году Роспотребнадзор сообщил о гибели 26 человек от бродячих собак», — приводит статистику Кобцова.

Чтобы ОСВВ был эффективен в течение одного репродуктивного цикла — за шесть месяцев, необходимо стерилизовать 80 процентов популяции. Технически это невозможно.

Метод работает только в замкнутых популяциях. Бишкек не огорожен забором. Бродячие собаки будут приходить в столицу из ближайших сел, чтобы занять освободившуюся кормовую нишу.

Читайте по теме Бродячие собаки. Отстреливать нельзя сохранить

Главный минус метода отстрела — социальное напряжение. Люди не хотят видеть кровь на улицах и становиться свидетелями убийств. К тому же, как правило, отстрел в Бишкеке происходит с грубейшими нарушениями правил. В светлое время суток, на глазах у детей.

«Почему в Бишкеке отстрел неэффективен? Собаки размножаются быстрее, чем их отстреливают. Как это выглядит. Во дворе многоквартирного дома завелся щенок. Его начинают прикармливать сердобольные люди. Через полгода этот щенок превращается в восемь собак. Другой части жителей это не нравится. Они вызывают отстрел. Часть популяции убивают. Остальные разбегаются и продолжают размножаться», — объясняет Кобцова.

Фото 24.kg. Митинг зоозащитников возле мэрии Бишкека

Основной недостаток метода безвозвратного отлова — дороговизна. Необходимы приюты, время и средства на поиск владельцев или на то, чтобы пристроить собаку в новые руки. Усыпление невостребованного животного обходится дороже, чем его отстрел.

«Во всем мире, где нет бродячих собак, был применен безвозвратный отлов.

На первом этапе гибель животных будет многочисленной. Если повезет, собаки будут усыпляться гуманно. Но не факт.

Есть печальный опыт соседнего Казахстана, где в ряде городов отменили отстрел в пользу безвозвратного отлова. И у них это пока что плохо закончилось. Животных свозят в приюты, в которых они неделями умирают от инфекций, убивают друг друга от голода. Для Кыргызстана это реальная перспектива», — предупреждает вице-президент Общественного фонда «Право на жизнь».

Гуманного пути, по словам Аллы Кобцовой, нет. Это миф и самообман. Животные будут гибнуть при любом из методов — на операционных столах у ветеринаров, будучи застреленными, усыпленными или от болезней и травм на улицах городов. Вопрос только в том, какой путь выберет мэрия Бишкека.

Что говорят власти города

Вице-мэр столицы по социальному блоку Виктория Мозгачева уверена, что в вопросе борьбы с бродячими животными необходим комплексный подход. Особенно на этапе его обсуждения.

Читайте по теме Отстрел собак. Французская актриса Брижит Бардо обратилась к Садыру Жапарову

«В одностороннем порядке этот вопрос никогда не решится. В нем должны принимать участие все. Заводчики, любители домашних животных, их оппоненты, органы местного самоуправления. Как мы видим, отстрел не помогает. Стерилизация и дальнейший выпуск на улицы также вызывает множество вопросов. Голодное животное представляет собой опасность. Необходим оптимальный вариант для города», — говорит она.

По мнению Мозгачевой, необходимо увеличивать и ответственность владельцев собак. Сегодня муниципалитет прорабатывает дополнения в уже существующий закон.

Отметим, что ужесточение ответственности владельцев специалисты считают мерой бессмысленной. Хозяев собак можно взять в ежовые рукавицы, но это никак не помешает размножению бесхозных животных на улицах.

Напомним также, что французская актриса и основательница фонда защиты животных Брижит Бардо в феврале прошлого года обратилась к президенту Садыру Жапарову по поводу отстрела собак в Бишкеке. Однако открытое обращение не помогло. Отстрел в столице производят по сей день. И этот факт показателен.