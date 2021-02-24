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Общество

Отстрел собак. Французская актриса Брижит Бардо обратилась к Садыру Жапарову

Французская актриса и основательница фонда защиты животных Брижит Бардо обратилась к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по поводу отстрела собак в столице. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

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По его данным, Брижит Бардо взволнована демонстрацией, которая прошла 10 февраля 2021 года возле мэрии Бишкека с требованием прекратить отстрел бездомных собак с применением огнестрельного оружия.

«В последние недели продолжают поступать свидетельства, осуждающие убийства собак варварским способом: люди, отстреливающие животных, не испытывают никаких угрызений совести из-за причиненной им зверской смерти и травм, которые испытывает население, ухаживающее за животными или просто принимающее их в свое окружение, как и должно быть в мире, где человек не всемогущ, но солидарен и сострадателен. После демонстрации 10 февраля мэрия Бишкека объявила мораторий на временное прекращение отстрела бродячих собак. Я вижу в этом историческую возможность для Кыргызстана обратиться к этическому управлению бездомными животными со стерилизацией, идентификацией, а также повышения ответственности и обучения сообщества», — говорится в обращении.

Мой фонд готов сотрудничать в этом изменении стратегии, единственном способном добиться устойчивого результата и способном интегрировать вашу страну в гуманистическую политику всеобщего уважения к человеку, природе и животным.

Брижит Бардо

Она также подчеркнула, что представители фонда уже сотрудничают с местными организациями защиты животных.

«Вместе с ними мы предлагаем вам проект, который проложит путь к видению и безболезненному управлению перенаселенностью собак и кошек. Прошу вас, господин президент, оказать содействие в реализации этого проекта для благополучия и спокойствия всех», — заключила Брижит Бардо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184396/
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