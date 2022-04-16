Семейное насилие — это не обязательно рукоприкладство. Но и унижения, тотальный контроль, беспричинная ревность, манипулирование. В нашем обществе об этом принято говорить, когда дело уже дошло до побоев.

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В Кыргызстане за прошлый год было зарегистрировано более 10 тысяч фактов семейного насилия. Были случаи, когда маму от абьюзера-отца спасали дети, или когда малыши сами обращались за помощью в благотворительные организации. Как недавно произошло с беременной женщиной, которая осталась на улице, ограждая себя и четверых детей от мужа.

Как помочь жертвам абьюзера и почему женщины не решаются уйти от насильников-мужей, 24.kg рассказала психолог Татьяна Абдина.

— Почему женщины терпят семейное насилие?

— Есть несколько причин. Одна из них — страх. Страх оставить детей без отца, страх осуждения, агрессии и преследования со стороны супруга. Сюда же можно отнести финансовую зависимость от мужа, когда женщина не имеет своих денег. Насильственные отношения цикличны: стадия нарастающего напряжения, стадия активного насилия, стадия «любви и раскаяния».

То есть после стадии активного насилия, когда женщина подвергается рукоприкладству, супруг-тиран «раскаивается», просит прощения, и женщина, преисполнившись сострадания, прощает и жалеет мужа.

— Можно ли положить насилию конец?

— Для начала человеку нужно самому осознать, что его отношения с супругом имеют насильственный стиль. Бывает, что жертва до конца не осознает, что живет в насилии: «бьет, значит, любит».

Для кого-то такие отношения считаются «нормой», потому что в родительской семье они испытывали или были свидетелями насилия. Татьяна Абдина

Если жертва решила уйти от тирана, то важно заручиться поддержкой близких. Также, чтобы выйти и не вернуться в такие отношения, важна помощь специалистов: психолог, психотерапевт.

— Насилие бывает не только физическим. Сейчас все чаще говорят об абьюзе, а это более широкое понятие.

— Абьюз — это вид отношений, в которых один партнер унижает и нарушает границы другого. Абьюз имеет несколько видов: физический, психологический, экономический, социальный и половой. Рукоприкладство — это физический абьюз.

— Как отличить абьюз от обычных бытовых ссор?

— Бытовая ссора — это выяснение отношений двух сторон, где каждая сторона отстаивает свои интересы.

Абьюз — это попытка одного партнера контролировать другого: в ход идут различные манипуляции (шантаж, угрозы, рукоприкладство).

К слову, абьюзером могут быть люди обоих полов. Например, женщина может быть абьюзером по отношению к своим детям.

Очень часто абьюзеры сами в детстве подвергались насилию в семье, у родителей были абьюзивные отношения, имеются психотравмы, низкая самооценка. Еще причиной абьюзивного поведения могут быть различные психические расстройства.

— То есть абьюзера можно считать психически нездоровым человеком?

— Здесь нужно разбираться индивидуально. Как я уже сказала, психическое расстройство тоже может быть причиной абьюзивного поведения.

— Есть случаи, когда женщины уходят от тиранов, но потом вновь возвращаются. Почему так происходит?

— Тут тоже не может быть однозначного ответа. Иногда женщина свято верит, что в обещания мужа-тирана, что он изменится. Иногда причиной возвращения может стать жалость, когда абьюзер угрожает самоубийством.

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Не последнюю роль играют родственники женщины и их навязчивое желание «во чтобы то ни стало спасти семью». Они давят на женщину, говоря: «если ты вышла замуж, значит, должна терпеть».

Сюда же можно отнести различные страхи и отсутствие финансовой стабильности. Например, если женщина находится в декрете, занимается детьми, у нее нет своего источника дохода, родственники могут давить, говоря: «как ты будешь обеспечивать детей». Все это приводит к тому, что жертва возвращается к человеку, который до этого издевался над ней.

— В обществе принято считать, что в «дела семейные» не нужно лезть. Так ли это?

— Если женщина просит помощи, если стоит вопрос жизни и смерти, то нельзя проходить мимо со словами «дела семейные». В результате семейного насилия погибают женщины, дети лишаются своей мамы.

Женщина должна чувствовать поддержку близких людей и не обязательно, чтобы это были кровные родственники. Это могут быть коллеги, подруги. Когда жертва семейного насилия загнана в угол, она может совершить что-то ужасное.

Например, в моем родном селе женщина, которая постоянно подвергалась избиению со стороны мужа, в один день отрубила ему голову. Будучи ребенком, я знала эти подробности.

Человек, который подвергается насилию, не всегда может давать себе отчет в своих действиях.

Важно дать понять женщине, что она не одна, что так не должно быть, выход есть.

Я считаю, что нужно проводить профилактику. Например, моя старшая дочь рассказала, что один мальчик пытался ее дергать за волосы. Учитель ей сказала, что он так проявляет симпатию и моя дочь ему нравится. Нельзя так говорить девочкам. Я объяснила, что это не симпатия, а невоспитанность.

Никакой мальчик не имеет права причинять боль, это не является проявлением симпатии.

Нужно воспитывать новое поколение. Говорить, что физическое или любое другое насилие — это ненормально, и никто не должен это терпеть. Татьяна Абдина

Многие женщины считают, если муж как-то контролирует, ревнует, что-то запрещает — это проявление любви. На самом деле никакой любви тут нет.