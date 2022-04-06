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Общество
Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Беременной женщине, оставшейся с четырьмя детьми на улице, нашли жилье

Беременной женщине, оставшейся с четырьмя детьми на улице, сняли квартиру и передали гуманитарную помощь. Об этом 24.kg сообщила директор благотворительного фонда «Помощь одиноким мамам» Милита Мадалиева.

Отметим, ранее в соцсетях опубликовали видео, где беременная женщина, пострадавшая от семейного насилия, с четырьмя детьми рассказывает, что почти месяц живет на улице.

Милита Мадалиева отметила, что женщине сняли квартиру.

«Заплатили за один месяц. Хозяйка дома сказала, что если она сделает косметический ремонт, мать с детьми может жить три месяца бесплатно. Мы наняли рабочих, оплатили ремонт. Завезли достаточно продуктов питания», — сказала глава благотворительного фонда.

Кроме того, мальчикам передали обувь, матери денежную помощь, пожертвованную неравнодушными гражданами.

По словам Милиты Мадалиевой, старший 11-летний ребенок женщины подрабатывает на стройке. Министерство труда, социального обеспечения и миграции в качестве помощи для семьи передало продуктовую коробку и пледы.

«Женщина убежала из дома с одним пакетом. У нее и детей нет одежды. Скоро лето. Им нужна одежда. В доме нет ни ковров, ни полотенец, ни постельного белья. Нет также стиральной машины, а у нее четверо детей и пятый родится скоро. Необходимо закупить халат, пижаму, детские принадлежности», — заключила Милита Мадалиева.

Помощь можно оказать, связавшись с Милитой Мадалиевой по номеру телефона: 0703790404 или через Instagram militajan_madalieva.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229952/
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