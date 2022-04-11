Суд по событиям октября. Подсудимые не признали вину

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

В суд под конвоем доставили экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева удалили из зала суда за нарушение порядка.

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Прокуроры зачитали обвинительные акты подсудимых, согласно которым лидеру партии «Туран» Женишу Молдокматову, бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, экс-руководителю аппарата главы государства Фариду Ниязову, лидеру партии «Социал-демократы» Темирлану Султанбекову, а также бывшему сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву инкриминируются тяжкие преступления.

Отметим, что по делу о беспорядках в октябре 2020 года проходит и экс-премьер-министр Омурбек Бабанов. Однако материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

Все обвиняемые заявили, что не признают себя виновными в инкриминируемых преступлениях.

Темирлан Султанбеков добавил, что он не является членом политсовета партии СДПК. «Мне непонятно обвинение. Мне ничего не предъявляли. Я не знаю человека, о котором указывается в обвинительном акте», — сказал он.

Курсан Асанов также заявил, что не понимает, в чем его обвиняют.

«Тут указывается, что в результате моих действий на территории страны, в частности в Бишкеке, сложилась сложная дестабилизированная политическая обстановка. Некоторые органы государственной власти, в том числе правоохранительные, а также высшие должностные лица не соответствующим образом работали. В тот момент работал только Совет безопасности, у кого я должен был разрешение спрашивать? Правительства не было, президента не было, Кашкар Джунушалиев сбежал. Командующего Внутренними войсками Исламбека Кенжекулова не было три дня, за три часа нашел Кенжекулова. Мы раздали материальную помощь пострадавшим. Я провел гарнизонный развод, чтобы людям, которые не хотели выходить на работу, поднять дух. Мы создали народную дружину, объединили силовиков и народ. Тогда все руководители МВД сбежали», — рассказал он.

В итоге судебное заседание отложили на 13 апреля в связи с тем, что в суд должны явиться потерпевшие.

5-6 октября 2020-го в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.