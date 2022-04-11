12 апреля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Матыева, Нурмамбетова, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Табылды уулу), Кара-Жыгач, Орбита, жилмассив «Оскон-Ордо».

2 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область