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Общество

12 апреля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

1
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Матыева, Нурмамбетова, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Табылды уулу), Кара-Жыгач, Орбита, жилмассив «Оскон-Ордо».
2
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — Каракол (улицы Некрасова, Шорукова, Ленина, Бору-Башская, Фадеева, Торгоева, Промышленная, Дзержинского, Джалиля, Шевченко, Набережная).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — сельские управы Юсупов, Нур-Абад, Анаров, села Кара-Таш, Медресе, Жаилма, Додон, Меркит, Кызыл-Октябрь, Беш-Карам, Маданият, Алп-Ордо, Коргон, Боомжар, Кызыл-Суу, Эшме, Миялы, Ак-Жар, Кызыл-Ордо, Ак-Таш, Жылкелди, Тельман, город Кара-Суу (улицы Гагарина, Терешковой, Панфилова).
4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — сельские управы Халмион, Алга, Кыргыз-Кыштак, поселок Пулгон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230364/
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