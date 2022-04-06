Хотят порадовать Бакиевых. Алмазбек Атамбаев про суды

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось разбирательство по делу о беспорядках, произошедших в октябре 2020 года.

Алмазбека Атамбаева доставили в суд. Бывший президент заявил журналистам, что его принудительный привод в суд — спектакль, приуроченный к годовщине апрельских событий 2010 года.

«7 апреля все равно останется в истории Кыргызстана. Тогда почти 80 ребят погибло, за эти годы еще 70 скончались от ран. Я знаю, что еще около 500 ранено. Это (принудительный привод. — Прим. 24.kg) делается к 7 апреля, чтобы Максим, Курманбек и Жаныш Бакиевы порадовались тому, что пришли их достойные ученики и такое вытворяют над Атамбаевым. Весь этот цирк только для этого. Я ни на один вопрос не отвечаю. Один приговор вынесли без моего участия. Это цирк и обязательства власти перед Бакиевыми. Я крепкий, я все равно выживу», — сказал Алмазбек Атамбаев.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.