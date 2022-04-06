18:17
USD 92.66
EUR 100.69
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Хотят порадовать Бакиевых. Алмазбек Атамбаев про суды

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось разбирательство по делу о беспорядках, произошедших в октябре 2020 года.

Алмазбека Атамбаева доставили в суд. Бывший президент заявил журналистам, что его принудительный привод в суд — спектакль, приуроченный к годовщине апрельских событий 2010 года.

«7 апреля все равно останется в истории Кыргызстана. Тогда почти 80 ребят погибло, за эти годы еще 70 скончались от ран. Я знаю, что еще около 500 ранено. Это (принудительный привод. — Прим. 24.kg) делается к 7 апреля, чтобы Максим, Курманбек и Жаныш Бакиевы порадовались тому, что пришли их достойные ученики и такое вытворяют над Атамбаевым. Весь этот цирк только для этого. Я ни на один вопрос не отвечаю. Один приговор вынесли без моего участия. Это цирк и обязательства власти перед Бакиевыми. Я крепкий, я все равно выживу», — сказал Алмазбек Атамбаев.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229889/
просмотров: 14164
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по событиям октября. Алмазбека Атамбаева принудительно доставят на заседание
Алмазбек Атамбаев нарушил порядок в суде. Его удалили из зала заседаний
Двенадцать лет апрельским событиям. Атамбаев написал эмоциональное обращение
Когда политики мстят друг другу, кто становится их жертвами
Садыр Жапаров почтил память героев Апрельской революции
Двенадцать лет апрельским событиям. Кем были и кем стали главные герои
Двенадцать лет апрельским событиям. Обращение Садыра Жапарова
Хотел расформировать ГКНБ. Алмазбек Атамбаев рассказал, о чем сожалеет
«Черные» и «красные» уважают. Атамбаев хочет перевестись в другую колонию
Атамбаев вспомнил Жээнбекова и решил рассказать, почему поссорился с ним
Популярные новости
Митинг на&nbsp;ТЭЦ Бишкека. Мебель и&nbsp;технику уже вывозят из&nbsp;офиса Митинг на ТЭЦ Бишкека. Мебель и технику уже вывозят из офиса
Атамбаев вспомнил Жээнбекова и&nbsp;решил рассказать, почему поссорился с&nbsp;ним Атамбаев вспомнил Жээнбекова и решил рассказать, почему поссорился с ним
Частная собственность вновь под угрозой? Разработан закон о&nbsp;реновации жилья Частная собственность вновь под угрозой? Разработан закон о реновации жилья
Аномальная жара. В&nbsp;Кыргызстане 6&nbsp;апреля побит рекорд метеонаблюдений Аномальная жара. В Кыргызстане 6 апреля побит рекорд метеонаблюдений
Бизнес
АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; в&nbsp;КР запускает среди сотрудников проект Sport for charity АЗС «Газпромнефть» в КР запускает среди сотрудников проект Sport for charity
Оплачивайте услуги сервиса Lalafo с&nbsp;помощью MegaPay без комиссии Оплачивайте услуги сервиса Lalafo с помощью MegaPay без комиссии
У&nbsp;Beeline еще выше скорость и&nbsp;качество интернета У Beeline еще выше скорость и качество интернета
Акция &laquo;Подарки от&nbsp;Infinix в&nbsp;O!Store&raquo; продолжается! Акция «Подарки от Infinix в O!Store» продолжается!
10 апреля, воскресенье
17:37
Семейная традиция? Брата Мелиса Аспекова подозревают в мошенничестве Семейная традиция? Брата Мелиса Аспекова подозревают в ...
16:00
Чудаки парковки. Клиенты автомойки на улице Суюмбаева заезжают на тротуар
15:00
Мгновения жизни. Зимние Иссык-Куль и Карагачевая роща
14:32
В Кара-Балте, Беловодском и Токмаке проходят ярмарки по продаже муки и сахара
13:00
Психологически тяжело. Кыргызстанка в Чехии помогает беженцам из Украины