«Черные» и «красные» уважают. Атамбаев хочет перевестись в другую колонию

Бывший президент Алмазбек Атамбаев просит перевести его в исправительную колонию № 8 в селе Петровка Чуйской области. Об этом он заявил журналистам.

По словам Атамбаева, в ИК-8 к нему будут относиться лучше.

«Я думаю, там не будут меня тащить босиком по снегу. Меньше беспредела будет. Но решаю не я, тюрьма есть тюрьма. Я попросился в ИК-8. Сотрудники боятся со мной говорить. Заключенные ИК-47 ко мне относятся хорошо, все категории. «Черные», «красные» все с уважением ко мне относятся. Тем более я старше, для меня они как дети. Если бы вы знали, как живут заключенные — условия их не соответствуют XXI веку», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, ранее адвокат Замир Жоошев сообщил, что 24 марта бывшего президента Алмазбека Атамбаева насильно вывезли из колонии, несмотря на его заболевание.