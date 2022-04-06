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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

«Черные» и «красные» уважают. Атамбаев хочет перевестись в другую колонию

Бывший президент Алмазбек Атамбаев просит перевести его в исправительную колонию № 8 в селе Петровка Чуйской области. Об этом он заявил журналистам.

По словам Атамбаева, в ИК-8 к нему будут относиться лучше.

«Я думаю, там не будут меня тащить босиком по снегу. Меньше беспредела будет. Но решаю не я, тюрьма есть тюрьма. Я попросился в ИК-8. Сотрудники боятся со мной говорить. Заключенные ИК-47 ко мне относятся хорошо, все категории. «Черные», «красные» все с уважением ко мне относятся. Тем более я старше, для меня они как дети. Если бы вы знали, как живут заключенные — условия их не соответствуют XXI веку», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, ранее адвокат Замир Жоошев сообщил, что 24 марта бывшего президента Алмазбека Атамбаева насильно вывезли из колонии, несмотря на его заболевание.

Сам подсудимый рассказал супруге и сыну, что его раздетого вытащили из камеры, он стоял босиком на снегу. СИН отрицает принуждение.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229881/
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