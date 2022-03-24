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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Алмазбека Атамбаева в колонии навестили жена и сын

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева навестили жена Раиса Атамбаева и сын Кадырбек. Об этом последний написал на своей странице в Facebook.

По словам Кадырбека Атамбаева, на теле его отца есть ушибы и ссадины, ободранные до крови колени.

«Вчера отец лежал больной в постели в своей комнате. Примерно после 13.00 в его камеру зашли около десяти сотрудников СИН и, схватив отца за руки и ноги, поволокли его в одном нижнем белье вниз по лестнице на заснеженный плац. Ему пришлось стоять босиком на снегу. Прямо напротив двери в комнату отца есть видеокамера, все легко можно проверить. Администрация колонии и руководство СИН прекрасно знают о наличии у него заболеваний сердца, препятствующих заключению под стражей. Цирк вчера — подготовленная провокация против его здоровья. Отец в итоге сильно простыл, началась ангина. У него сильные боли в сердце и позвоночнике, но несломленный дух. Правда победит», — написал он.

Отметим, накануне Алмазбека Атамбаева насильно привезли в суд. Адвокат Замир Жоошев сообщил, что готовит заявление в Генеральную прокуратуру о привлечении к ответственности должностных лиц Службы исполнения наказаний. Он заявил, что «сотрудники СИН выволокли Алмазбека Атамбаева в нижнем белье из комнаты, держа его за руки и ноги, на заснеженный плац в колонии, откуда насильно погрузили в автозак».

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228522/
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