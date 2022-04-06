Алымкадыр Бейшеналиев ответил депутатам БГК по клинике Исманкулова

«Вопросы касательно реорганизаций, проводимых в системе городского здравоохранения, находятся в ведении Минздрава», — прокомментировал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев выступления депутатов БГК. Текст распространил пресс-центр ведомства.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что согласно законодательству страны регулирование, координация, контроль за деятельностью медицинских организаций здравоохранения, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, осуществляются уполномоченным государственным органом в области здравоохранения, которым на сегодня является Министерство здравоохранения.

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«Также 10 мая 2017 года между Министерством здравоохранения и мэрией Бишкека подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения города, где функции контроля за деятельностью городских учреждений здравоохранения, в том числе преобразования учреждений и кадровые назначения, передаются в ведение Минздрава, а мэрия ведет учет и контроль муниципального имущества, то есть обеспечивает надлежащее функционирование системы здравоохранения путем предоставления зданий, иного имущества, земельных участков как собственник муниципального имущества», — отметил министр.

Таким образом, у мэрии нет полномочий вмешиваться в процессы и реформы, проводимые Министерством здравоохранения, целью которых является улучшение качества медицинского обслуживания населения. Алымкадыр Бейшеналиев

Глава ведомства добавил, что согласно Закону «О нормативных правовых актах», постановления правительства имеют более высокую юридическую силу перед нормативными правовыми актами представителей органов местного самоуправления.

Отметим, что накануне депутаты поинтересовались, в частности, кто ремонтирует корпус больницы № 2 (бывшая ГКБ № 6) и какую цель преследуют предприниматели, а также реорганизацией БНИЦТиО в Клиническую больницу скорой медпомощи.

Напомним, клиника микрохирургии глаза Исманкулова арендовала корпус Городской больницы № 2 (бывшая ГКБ № 6) и оплачивала 214 тысяч сомов в месяц столичному муниципалитету. В 2021-м договор аренды с клиникой продлили на три года, хотя и руководство больницы, и управление здравоохранения неоднократно поднимали вопрос возврата корпуса, так как медучреждению не хватает мест и пациенты вынуждены ждать госпитализации по два месяца.

В середине февраля стало известно, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поручил руководству больницы развернуть койки для лечения больных коронавирусом в здании, где расположена клиника микрохирургии глаза Исманкулова, а в основном корпусе возобновить прием пациентов по соответствующим профилям.

Отметим, в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратура проверяет Минздрав. Глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев связал это со своими высказываниями в адрес генпрокурора. В прокуратуре уверяют, что проверка была запланирована еще в декабре 2021 года.

Ранее министр здравоохранения приехал в госпиталь микрохирургии глаза и организовал там брифинг для журналистов. Во время интервью Алымкадыр Бейшеналиев высказался в адрес Курманкула Зулушева. «Генпрокурор не может меня уволить. Только президент. Если он, прокурор, друг Исманкулова, то пусть дружит. Думал меня напугать. Но я, наоборот, только набираю скорость», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, что министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева ранее обвинили в трайбализме и требовали его увольнения. Запись выступления главы Минздрава, где он нелестно отзывается о сотрудниках БНИЦТиО — выходцах из Таласа, опубликовали в соцсетях. Позже он оскорбил главу Клиники микрохирургии глаза Алмазбека Исманкулова, а также хирурга Эрнста Акрамова. Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что хирург не достоин того, чтобы его именем назвали даже отделение, а не целую больницу, и назвал того «лопухом».