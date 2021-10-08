13:40
USD 84.79
EUR 98.03
RUB 1.17
Власть

Меньше 200 сомов за квадрат. Сколько платит клиника Исманкулова мэрии Бишкека

В БГК считают, что столичная мэрия дешево сдает в аренду муниципальное имущество. Вопрос в очередной раз подняли депутаты на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам.

Клиника Исманкулова, которая арендует корпус городской больницы № 6, оплачивает 214 тысяч сомов в месяц. «Получается, 198 сомов за квадратный метр», — уточнила депутат Рамина Идырова.

Читайте по теме
Клиника доктора Исманкулова не освободит помещение в Горбольнице № 6

Начальник управления муниципальным имуществом Аскат Карынбаев отметил, что расценки утверждены в положении БГК.

«Давайте менять положение, повышать арендную стоимость. Но в то же время высвобождать те помещения, которые нужны системам образования, здравоохранения», — отметила Рамина Идырова.

Напомним, на прошлом заседании выяснилось, что договор аренды с клиникой был продлен на три года, хотя и руководство больницы, и управление здравоохранения неоднократно поднимали вопрос возврата лечебной организации этого корпуса, так как больнице не хватает места и пациенты вынуждены ждать госпитализации по два месяца.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209777/
просмотров: 429
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия дешево сдает в аренду муниципальное имущество, считают в БГК
В Бишкеке пройдут онлайн-аукционы по сдаче в аренду муниципального имущества
Ущерб больше миллиона. Задержан руководитель одного из отделов УМИ мэрии Бишкека
Ипподром «Ак-Кула». Погибший скакун Манаса
За два года мэрия вернула в муниципальную собственность более 46 гектаров
В мэрии Бишкека пройдет первый онлайн-аукцион по сдаче в аренду помещений
Пекарня, тренажерный зал, стоматология. Что еще находится в столичных школах
Мэрия Бишкека будет сдавать муниципальное имущество по рыночным ценам
Помещения в школах и больницах сдаются частникам и по ценам ниже рыночных
Популярные новости
Дело о&nbsp;захвате власти. Вышли результаты экспертизы аудиозаписи Курсана Асанова Дело о захвате власти. Вышли результаты экспертизы аудиозаписи Курсана Асанова
Зачем солгали? Таджикистан не&nbsp;предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию Зачем солгали? Таджикистан не предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию
Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
На&nbsp;депутата Самата Ибраева и&nbsp;его сына пожаловались в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;Генпрокуратуру На депутата Самата Ибраева и его сына пожаловались в ГКНБ и Генпрокуратуру
Бизнес
В&nbsp;O!Store появились суперновинки&nbsp;&mdash; умные колонки &laquo;Яндекс.Станция&raquo; В O!Store появились суперновинки — умные колонки «Яндекс.Станция»
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; доступны онлайн и&nbsp;без комиссии в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Услуги «Айыл Банка» доступны онлайн и без комиссии в приложении «Мой О!»
Оформляйте и&nbsp;оплачивайте электронный патент в&nbsp;MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
&laquo;Газкомм&raquo;. Будущее за&nbsp;экологически чистым и&nbsp;экономичным топливом «Газкомм». Будущее за экологически чистым и экономичным топливом
8 октября, пятница
13:23
Для зараженных COVID-19 свободны 262 койки в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободны 262 койки в медучрежде...
13:20
В США полицейские застрелили 27-летнего кыргызстанца. Угнал грузовик
13:15
Меньше 200 сомов за квадрат. Сколько платит клиника Исманкулова мэрии Бишкека
13:10
В Бишкеке неизвестные выбили окна сразу в нескольких припаркованных машинах
13:05
В Кыргызстане создана база данных детей в трудной жизненной ситуации