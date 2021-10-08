Меньше 200 сомов за квадрат. Сколько платит клиника Исманкулова мэрии Бишкека

В БГК считают, что столичная мэрия дешево сдает в аренду муниципальное имущество. Вопрос в очередной раз подняли депутаты на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам.

Клиника Исманкулова, которая арендует корпус городской больницы № 6, оплачивает 214 тысяч сомов в месяц. «Получается, 198 сомов за квадратный метр», — уточнила депутат Рамина Идырова.

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Начальник управления муниципальным имуществом Аскат Карынбаев отметил, что расценки утверждены в положении БГК.

«Давайте менять положение, повышать арендную стоимость. Но в то же время высвобождать те помещения, которые нужны системам образования, здравоохранения», — отметила Рамина Идырова.

Напомним, на прошлом заседании выяснилось, что договор аренды с клиникой был продлен на три года, хотя и руководство больницы, и управление здравоохранения неоднократно поднимали вопрос возврата лечебной организации этого корпуса, так как больнице не хватает места и пациенты вынуждены ждать госпитализации по два месяца.