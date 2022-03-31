Доведу до конца. Алымкадыр Бейшеналиев вновь приехал в клинику Исманкулова

Алымкадыр Бейшеналиев сегодня вновь приехал в Госпиталь микрохирургии глаза. На этот раз перед входом в здание он организовал брифинг. Журналистам министр здравоохранения сообщил, что ремонтом здания ОсОО «Протект строй» занимается бесплатно, в качестве спонсоров.

«Министр должен работать и возвращать те здания, которые такие коррупционеры и аферисты, как Исманкулов, взяли. Я был в отъезде. Приехал и узнал, что он без меня тут чинствует. Боится встречи со мной, потому что я спортсмен, как Мамыров. Мы бы ему показали... Мы все сделали законно. Мэрия заключила договор с фирмой на ремонт здания. Они будут делать его сначала снаружи, потом внутри», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Министр также отметил, что отберет у Алмазбека Исманкулова не только здание клиники, но и все оборудование.

«Это только начало. Я попытаюсь отобрать у него медоборудование потому, что оно ему не принадлежит. Я попытаюсь его посадить и отобрать его лицензию. Я то, что говорю, все делаю. Он, оказывается, не понял. Те, кто знают мой характер, сразу освобождают. Тот же Акрамов, Эркин Маматов знают мой характер. Я доведу до конца», — подытожил он.

Он также отметил, что не опасается вынесенного Генеральной прокуратурой предостережения, которое может привести к увольнению.

«Генпрокурор не может меня уволить. Только президент. Если он, прокурор, друг Исманкулова, то пусть дружит. Думал меня напугать. Но я, наоборот, только набираю скорость», — ответил на вопрос журналистов министр.

Напомним, столичный муниципалитет ранее расторг договор аренды. Алмазбек Исманкулов не согласился с этим решением и обжаловал его в суде. Он также сообщил, что если суд признает одностороннее расторжение договора законным, госпиталь освободит здание. До этого времени клиника продолжит работать.

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Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев 10 марта пришел в госпиталь и попытался войти внутрь. Он заявил, что пересчитает администратору зубы, если в течение трех часов коллектив не освободит здание. Министр выругался и потребовал связать его по телефону с Алмазбеком Исманкуловым. В разговоре он назвал последнего «лопухом».

По этому инциденту Генеральная прокуратура позже внесла представление в адрес председателя кабинета министров об устранении нарушений Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и принятии мер дисциплинарного характера.

14 марта прямо у дверей клиники рабочие выгрузили грузовик с песком. 25 марта сотрудники мэрии и Минздрава в сопровождении милиции попытались опечатать клинику Исманкулова и заварили ворота, ведущие к центральному входу. 29 марта вход в организацию под видом ремонта заблокировали строительными лесами.