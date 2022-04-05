Минздрав провел аудит Госпиталя микрохирургии глаза и озвучил итоги

Министерство здравоохранения провело аудит Госпиталя микрохирургии глаза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка была проведена управлением внутреннего аудита ведомства на основании документов Министерства иностранных дел и Министерства образования и науки.

«5 марта 1997 года на основании постановления ученого совета Кыргызского государственного национального университета (КГНУ), а также в соответствии с договоренностью с ОсОО «Госпиталь Микрохирургии глаза» был создан Медицинский центр КГНУ «ИнтерГоспиталь» при КГНУ, директором которого выступал Алмазбек Исманкулов.

В феврале 1998-го на основании открытия Южной Кореей кредитной линии в объеме $14,5 миллиона для развития медицины в штатном расписании КГНУ была предусмотрена должность проректора по международным связям и медицине.

После 17 февраля 1998 года Исманкулов был назначен на должность проректора КГНУ.

Он также являлся директором​ ОсОО «Госпиталь Микрохирургии глаза» с уставным капиталом 10 тысяч сомов», — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что в феврале 1998-го КГНУ в лице ректора Советбека Токтомышева и корейская компания «Медисон ЛТД» заключили контракт о поставке 97 единиц медицинского оборудования (УЗИ, МРТ и другое) в кредит на общую сумму $8,558 миллиона. Предполагалось, что оборудование будут использовать в больнице при КГНУ, куда его доставили 29 июня 1998 года.

«Согласно представленным «Медисон ЛТД» документам, в сентябре 1999-го КГНУ провел первый платеж в счет погашения процентов в сумме $377,2 тысячи.

В ноябре 1999 года КГНУ вышел из совета учредителей ОсОО «Медицинский центр КГНУ — ИнтерГоспиталь КГНУ» в соответствии с постановлением ученого совета университета. Из-за этого 3 февраля 2000 года премьер-министр Амангельды Муралиев подписал распоряжение правительства о признании медцентра «ИнтерГоспиталь» коммерческим. В этом же распоряжении указано основным ответчиком по погашению задолженности считать «ИнтерГоспиталь», — сообщают в пресс-службе министерства.

В Минздраве уверяют, что имеется решение Корейской коммерческой арбитражной палаты, где ответчиком выступал ректор КГНУ Аскар Какеев как представитель университета. Согласно этому решению, ответчик в лице КГНУ обязан выплатить истцу (компания «Медисон ЛТД») по состоянию на 29 июня 2005 года сумму в размере $8,558 миллиона со всеми причитающимися процентами.

Также имеется официальная нота посольства Республики Корея от 27 августа 2021 года, в которой указано, что по этому кредитному контракту корейской компании «Медисон ЛТД» на 25 августа 2021-го общий долг составляет $29,166 миллиона, в том числе $11,397 миллиона — основной долг, $5,325 миллиона — проценты и $12,443 миллиона — проценты за просроченный платеж.

«В настоящее время готовят весь пакет документов по долгу за поставку медицинского оборудования к передаче в правоохранительные органы для юридической оценки», — подытожили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, клиника микрохирургии глаза Исманкулова арендовала корпус Городской больницы № 2 (бывшая ГКБ № 6) и оплачивала 214 тысяч сомов в месяц столичному муниципалитету. В 2021-м договор аренды с клиникой продлили на три года, хотя и руководство больницы, и управление здравоохранения неоднократно поднимали вопрос возврата корпуса, так как медучреждению не хватает мест и пациенты вынуждены ждать госпитализации по два месяца.

В середине февраля стало известно, что министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поручил руководству больницы развернуть койки для лечения больных коронавирусом в здании, где расположена клиника микрохирургии глаза Исманкулова, а в основном корпусе возобновить прием пациентов по соответствующим профилям.

Отметим, в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратура проверяет Минздрав. Глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев связал это со своими высказываниями в адрес генпрокурора. В прокуратуре уверяют, что проверка была запланирована еще в декабре 2021 года.

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Ранее министр здравоохранения приехал в госпиталь микрохирургии глаза и организовал там брифинг для журналистов. Во время интервью Алымкадыр Бейшеналиев высказался в адрес Курманкула Зулушева. «Генпрокурор не может меня уволить. Только президент. Если он, прокурор, друг Исманкулова, то пусть дружит. Думал меня напугать. Но я, наоборот, только набираю скорость», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, что министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева ранее обвинили в трайбализме и требовали его увольнения. Запись выступления главы Минздрава, где он нелестно отзывается о сотрудниках БНИЦТиО — выходцах из Таласа, опубликовали в соцсетях. Позже он оскорбил главу Клиники микрохирургии глаза Алмазбека Исманкулова, а также хирурга Эрнста Акрамова. Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что хирург не достоин того, чтобы его именем назвали даже отделение, а не целую больницу, и назвал того «лопухом».