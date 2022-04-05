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Общество

Дело Тимура Файзиева. Генпрокуратура отказалась комментировать ход следствия

Генпрокуратура не может предоставить никаких подробностей по уголовному делу в отношении предпринимателя, владельца стройкомпании Elite House Тимура Файзиева. Об этом говорится в ответе надзорного органа на официальный запрос 24.kg.

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Отмечается, что при производстве следствия имеются конкретные участники уголовного судопроизводства, которые пользуются всеми правами и обязанностями при осуществлении обвинения и защиты.

«При этом участником уголовного судопроизводства по данному делу вы не являетесь», — говорится в ответе ГП редакции.

Согласно Закону «О доступе к информации, находящейся в ведении госорганов и органов местного самоуправления», ограничение доступа устанавливается по отношению к информации об оперативно-разыскной деятельности, о производстве по уголовному делу в случаях, установленных законом.

«В соответствии со статьей 167 Уголовно-процессуального кодекса данные, полученные в ходе следствия по уголовному делу, не подлежат разглашению. Поэтому предоставить запрашиваемые вами сведения в отношении Тимура Файзиева невозможно», — заключили в Генпрокуратуре.

Отметим, что редакция 24.kg неоднократно пыталась выяснить у ГКНБ, Генеральной и Военной прокуратур ход следствия в отношении Тимура Файзиева. Однако ответ на все стандартный — расследование продолжается.

Напомним, Тимур Файзиев назначен руководителем госдирекции по строительству города Асмана на Иссык-Куле. Он подозревается в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории Бишкека, а также в незаконном строительстве. Предприниматель был объявлен в розыск. Первомайский районный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 столицы. Сам Тимур Файзиев покинул страну, но позже вернулся. Ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Чем закончилось расследование ГКНБ, следствие не сообщает.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229792/
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