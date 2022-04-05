18:35
USD 89.43
EUR 96.35
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям октября. Адвокаты просят допрашивать Атамбаева в режиме онлайн

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева доставили в суд. Также доставлен экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов.

Адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство о допросе обвиняемого Атамбаева в режиме онлайн. «Алмазбека Атамбаева можно допрашивать в режиме видеоконференции. Прошу вас не принуждать его присутствовать на заседании. Есть справка врача о плохом состоянии здоровья. В целях безопасности прошу не доставлять Алмазбека Атамбаева в суд», — сказал он.

Адвокат Замир Жоошев поддержал коллегу и просил суд учесть возраст Алмазбека Атамбаева. Кроме того, по его словам, необходимости в присутствии этого обвиняемого нет, поскольку он все равно не дает никаких показаний.

Следующее заседание назначено на завтра, 6 апреля.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229738/
просмотров: 31
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги-2023: полеты Жапарова, встреча экс-президентов в Дубае и аресты. Часть I
Кыргызстан может перейти на английскую правовую систему — Садыр Жапаров
Решение Комитета ООН по жалобе Дины Масловой: нарушено право на свободу слова
Министр юстиции: Электронные браслеты уменьшат число граждан под стражей
Омбудсмен о судах, милиции и почему нужно отозвать закон об иноагентах
Афтандилу Жоробекову избирают меру пресечения. В зал не впускают супругу
В «Кумторе» рассказали, сколько добыли золота при правлении Алмазбека Атамбаева
В Оше милиционеры изнасиловали бутылкой беременную. Дело так и не возбудили
Прекращение выплаты компенсации человеку с инвалидностью. Версия Минсоцтруда
Суд признал незаконным прекращение выплаты компенсации человеку с инвалидностью
Популярные новости
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Как питаться в&nbsp;пожилом возрасте: десять правил от&nbsp;медиков Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков
Неделя-24. Бишкеку вернули отопление, и&nbsp;что довело ТЭЦ до&nbsp;аварии Неделя-24. Бишкеку вернули отопление, и что довело ТЭЦ до аварии
Зависимость от&nbsp;смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать Зависимость от смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
13 февраля, вторник
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умеренный уровень Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умере...
18:02
На Иссык-Куле местный житель решил обустроить пляж. Нанес ущерб экологии
17:46
Правителя Дубая пригласили посетить Кыргызстан с визитом
17:28
Самую дорогую машину Камчи Кольбаева в четвертый раз выставили на аукцион
17:17
На аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева