Суд по событиям октября. Адвокаты просят допрашивать Атамбаева в режиме онлайн

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева доставили в суд. Также доставлен экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов.

Адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство о допросе обвиняемого Атамбаева в режиме онлайн. «Алмазбека Атамбаева можно допрашивать в режиме видеоконференции. Прошу вас не принуждать его присутствовать на заседании. Есть справка врача о плохом состоянии здоровья. В целях безопасности прошу не доставлять Алмазбека Атамбаева в суд», — сказал он.

Адвокат Замир Жоошев поддержал коллегу и просил суд учесть возраст Алмазбека Атамбаева. Кроме того, по его словам, необходимости в присутствии этого обвиняемого нет, поскольку он все равно не дает никаких показаний.

Следующее заседание назначено на завтра, 6 апреля.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.