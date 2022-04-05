18:35
USD 89.43
EUR 96.35
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям октября. Адвокат требует допросить Сооронбая Жээнбекова

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева доставили в суд. Также доставлен экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов.

Адвокат Кантемир Турдалиев заявил ходатайство о вызове на допрос свидетелей. В частности, экс-президента Сооронбая Жээнбекова, бывшего премьер-министра Кубатбека Боронова, бывших глав МВД и ГКНБ Кашкара Джунушалиева и Орозбека Опумбаева, экс-замглавы МВД Алмазбека Орозалиева, бывшего начальника ГУВД Бишкека Каната Джумагазиева, экс-начальника УВД Первомайского района столицы Акыла Казакеева.

По словам юриста, этих лиц необходимо допросить для того, чтобы выяснить, кто дал команду на разгон митингующих в ночь с 5 на 6 октября 2020-го.

Судья Убайдулла Сатимкулов оставил рассмотрение ходатайства открытым.

24.kg
Фото 24.kg. Судья Убайдулла Сатимкулов

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229725/
просмотров: 3230
Версия для печати
Материалы по теме
Истязание Асель Ногойбаевой. Заседание суда проходит в закрытом режиме
Кемпир-абадское дело. Адвокат обвиняемых прокомментировал слова Садыра Жапарова
В Тюпе мужчина убил сельчанина. Он признан невменяемым и отправлен на лечение
Кемпир-абадское дело. Процесс перенесли в связи с неявкой адвокатов
В Бишкеке задержали судью Свердловского райсуда Акылбека Адимова
Кемпир-абадское дело. Процесс отложили из-за отсутствия обвиняемых в зале суда
Домогательства несовершеннолетней. Суд перенесли на 17 октября
Октябрьская смена власти. Двенадцать дней, изменивших Кыргызстан
Кемпир-абадское дело. Процессы будут проходить заочно
Внесены изменения в Закон КР «О Конституционном суде Кыргызской Республики»
Популярные новости
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Как питаться в&nbsp;пожилом возрасте: десять правил от&nbsp;медиков Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков
Неделя-24. Бишкеку вернули отопление, и&nbsp;что довело ТЭЦ до&nbsp;аварии Неделя-24. Бишкеку вернули отопление, и что довело ТЭЦ до аварии
Зависимость от&nbsp;смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать Зависимость от смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
13 февраля, вторник
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умеренный уровень Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умере...
18:02
На Иссык-Куле местный житель решил обустроить пляж. Нанес ущерб экологии
17:46
Правителя Дубая пригласили посетить Кыргызстан с визитом
17:28
Самую дорогую машину Камчи Кольбаева в четвертый раз выставили на аукцион
17:17
На аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева