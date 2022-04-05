Суд по событиям октября. Адвокат требует допросить Сооронбая Жээнбекова

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева доставили в суд. Также доставлен экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов.

Адвокат Кантемир Турдалиев заявил ходатайство о вызове на допрос свидетелей. В частности, экс-президента Сооронбая Жээнбекова, бывшего премьер-министра Кубатбека Боронова, бывших глав МВД и ГКНБ Кашкара Джунушалиева и Орозбека Опумбаева, экс-замглавы МВД Алмазбека Орозалиева, бывшего начальника ГУВД Бишкека Каната Джумагазиева, экс-начальника УВД Первомайского района столицы Акыла Казакеева.

По словам юриста, этих лиц необходимо допросить для того, чтобы выяснить, кто дал команду на разгон митингующих в ночь с 5 на 6 октября 2020-го.

Судья Убайдулла Сатимкулов оставил рассмотрение ходатайства открытым.

Фото 24.kg. Судья Убайдулла Сатимкулов

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.