Наццентр по предупреждению пыток подтверждает факт издевательств над Атамбаевым

Центр по предупреждению пыток подтверждает факты издевательств над бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщили в организации по итогам проверки.

В отчете указано, что Алмазбек Атамбаев в день рассмотрения уголовного дела 23 марта письменно отказался от участия в судебном заседании в связи с состоянием здоровья и передал свое письменное заявление об отказе дежурному помощнику начальника колонии.

Однако, несмотря на это, 10 сотрудников учреждения принудительно вывели его, применив силу, без верхней одежды и обуви на улицу и передали конвоирам. Последние заставили сесть в специальную автомашину и принудительно доставили в суд.

Во время беседы с Алмазбеком Атамбаевым сотрудниками Национального центра были обнаружены синяки на ногах и руках.

Уточняется, дежурный помощник сообщил, что письменное заявление бывшего главы государства об отказе от участия в судебном процессе и составленный сотрудниками учреждения № 47 акт были переданы начальнику караула.

При изучении материалов в личном деле Алмазбека Атамбаева не было обнаружено его письменного заявления, а также акта, составленного сотрудниками учреждения № 47. Работниками национального центра был составлен акт об отсутствии вышеназванных документов в материалах дела.

Сотрудники НЦПП предложили просмотреть видеозапись с видеокамер напротив входа камеры, где содержится бывший президент, в момент конвоирования на судебное заседание. Однако работники учреждения № 47 отказали в просмотре видеозаписи, ссылаясь на отсутствие доступа к серверу. При этом группой превентивного посещения также составлен соответствующий акт.

По вышеуказанным фактам наццентром будет направлено обращение в соответствующие органы.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.