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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева устроили его сторонники возле ИК № 47

Возле исправительной колонии № 47 проходит митинг в поддержку бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Замир Жоошев.

На акцию протеста собралось около 20 человек. Они выступают против беззакония и просят освободить из тюрьмы бывшего главу государства.

Отметим, ранее Замир Жоошев сообщил, что готовит заявление в Генеральную прокуратуру о привлечении к ответственности должностных лиц Службы исполнения наказаний. Он заявил, что «сотрудники СИН выволокли Алмазбека Атамбаева в нижнем белье из комнаты, держа его за руки и ноги, на заснеженный плац в колонии, откуда насильно погрузили в автозак».

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228439/
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