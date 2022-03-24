Митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева устроили его сторонники возле ИК № 47

Возле исправительной колонии № 47 проходит митинг в поддержку бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Замир Жоошев.

На акцию протеста собралось около 20 человек. Они выступают против беззакония и просят освободить из тюрьмы бывшего главу государства.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.