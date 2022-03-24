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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Адвокаты Алмазбека Атамбаева требуют привлечь сотрудников СИН к ответственности

Адвокаты бывшего президента Алмазбека Атамбаева готовят заявление в Генеральную прокуратуру о привлечении к ответственности должностных лиц Службы исполнения наказаний. Об этом сообщил адвокат Замир Жоошев на своей странице в Facebook.

Он заявил, что «сотрудники СИН выволокли Алмазбека Атамбаева в нижнем белье из комнаты, держа его за руки и ноги, на заснеженный плац в колонии, откуда насильно погрузили в автозак».

«В колонии № 47 установлены камеры, где данное можно легко подтвердить. Брюки и обувь Алмазбеку Атамбаеву передали после того, как его насильно погрузили в автозак. Администрация колонии прекрасно осведомлена о серьезных болезнях сердца и позвоночника у Алмазбека Атамбаева: в тексте заключения судебно-медицинской экспертизы прямо говорится, что он не должен содержаться под стражей и не может участвовать в судебных заседаниях в силу угрожающих жизни форм нарушения ритма и проводимости сердца», — написал Замир Жоошев.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228428/
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