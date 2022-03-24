COVID-19 в мире. Заразились более 475,4 миллиона, умерли более 6,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 530 тысяч 396 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 475 миллионов 487 тысяч 321 человек. Больше всего зараженных в США (79 миллионов 844 тысячи 364), Индии (43 миллиона 12 тысяч 749), Бразилии (29 миллионов 738 тысяч 362), Франции (24 миллиона 683 тысячи 75), Великобритании (20 миллионов 669 тысяч 99), России (17 миллионов 408 тысяч 475), Турции (14 миллионов 743 тысячи 437), Аргентине (9 миллионов 19 тысяч 660), Иране (7 миллионов 144 тысячи 532), Колумбии (6 миллионов 82 тысячи 226), Испании (11 миллионов 378 тысяч 784), Италии (14 миллионов 70 тысяч 450) и Германии (19 миллионов 111 тысяч 167).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 104 тысяч 135. За сутки показатель вырос на 5 тысяч 847 человек. В том числе в США всего скончались 974 тысячи 327 человек, Бразилии — 658 тысяч 286, Индии — 516 тысяч 605, Мексике — 322 тысячи 119, России — 358 тысяч 510, Великобритании — 164 тысячи 712 и Италии — 158 тысяч 254.

В Кыргызстане зарегистрировали 200 тысяч 847 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 393 тысячи 510, Узбекистане — 237 тысяч 527, Таджикистане — 17 тысяч 786.