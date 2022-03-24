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Общество

В США скончалась экс-госсекретарь Мадлен Олбрайт

В США скончалась от рака первая женщина, возглавившая Госдепартамент, — Мадлен Олбрайт. Ей было 84 года. Об этом сообщает BBC.

Уроженка Праги стала американкой в 1957 году, а в 1997-м, во время второго срока президентства Билла Клинтона, ее назначили госсекретарем.

из интернета
Фото из интернета. Скончалась Мадлен Олбрайт

64-я госсекретарь умерла от рака, сообщили в Госдепартаменте.

«Мы с разбитым сердцем сообщаем, что Мадлен Олбрайт, 64-й государственный секретарь США и первая женщина на этом посту, скончалась сегодня. Причиной смерти стал рак», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Олбрайт в Twitter.

Представитель Госдепа сообщил журналистам, что влияние, которое она оказала на это ведомство, «ощущается каждый божий день».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228383/
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