Конфликт в Украине. Коротко, что происходило минувшей ночью

Ситуация в связи с событиями вокруг Украины остается сложной. Боевые действия в этой стране продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.

Коротко о том, что происходило минувшей ночью.

Сводка Генштаба Украины:

Сохраняется вероятность участия отдельных подразделений Беларуси в боевых действиях на стороне России.

На северо-востоке от Киева (со стороны Броваров) противник копит силы для наступления с целью дальнейшего блокирования Киева.

Россияне усиливают группировку за счет дополнительных подразделений 1-й танковой армии и береговых частей Балтийского флота.

Противник имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западной и северо-западной окраинах города, продвигается к южной его части).

Продолжается штурм Мариуполя. При этом атаки на Верхнеторецк и Марьинку отбиты.

Россияне пытаются проводить наступательные действия в Криворожском направлении, взяли под контроль Малую Шестерню (село на самом севере Херсонской области), но «общего успеха не имели».

* Подтвердить или опровергнуть заявления сторон в условиях боевых действий практически невозможно.

Сводка Минобороны России:

В Минобороны РФ заявили о получении доказательств того, что США и их союзники по блоку НАТО использовали украинские биолаборатории для реализации военно-биологических программ. В подтверждение ведомство обнародовало пакет документов.

В течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Белки, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6 тысяч 894 гражданина из 21-го иностранного государства, а также экипажи семидесяти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины.

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 29 военных объектов Украины. Среди них: одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники.

* Подтвердить или опровергнуть заявления сторон в условиях боевых действий практически невозможно.

В Human Rights Watch призвали Украину прекратить публиковать видео с российскими военнопленными, что нарушает их права и права их близких.

Генштаб Украины запретил публиковать фотографии разрушений объектов в тылу, обнародовать потери от ракетных ударов ВКС РФ и среди личного состава ВСУ.

В вопросах обмена пленными между РФ и Украиной есть прогресс, сообщил глава Международного комитета Красного Креста.

Россия не возражает против предложения Украины, чтобы одним из гарантов безопасности стала Турция, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк в интервью польскому изданию Wiadomości заявил, что ключевым моментом будущего соглашения Украины и РФ остается Крым и Донбасс.

«Де-юре Крым, Донецк и Луганск остаются частью Украины, но мы де-факто не контролируем их, там работает российская администрация. Одним из ключевых остается вопрос, как управлять этими территориями», — сказал он.

Ситуация в Украине нанесет серьезный удар по мировой экономике и приведет к росту инфляции, заявили в МВФ.

Дизайнер Жан Грицфельдт представил коллекцию одежды на неделе моды Mercedes benz fashion week в Берлине, посвященную трагическим событиям в Украине. Модельер организовал показ дистанционно из Киева.

Новые санкционные последствия:

Международный союз биатлонистов начал процесс отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом по миссии ExoMars. Это совместная программа ЕКА и Роскосмоса по исследованию Марса. На сентябрь этого года планировался запуск станции ExoMars на Марс.

Канада ввела дополнительные санкции в отношении 22 физических лиц Беларуси, сообщили в МИД.

Власти Канады запретили вещание RT.

Apple не будет продавать в РФ новый iPhone SE и другие устройства с весенней презентации.

Власти Нидерландов заморозили российские активы объемом более 200 миллионов евро из-за санкций, связанных с ситуацией на Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Центробанка Клааса Кнота.

Национальное агентство налоговой администрации Румынии блокировало банковские счета представительства в стране российской компании «Аэрофлот».

Япония вводит новые санкции против частных лиц и компаний из РФ, они затрагивают Марию Захарову, Рособоронэкспорт, «Вертолеты России», сообщили в МВД.

Правительство Австралии наложило санкции еще на 11 российских банков и государственных организаций. Под ограничения, в том числе, попали Фонд национального благосостояния и Министерство финансов РФ. Индивидуальные санкции введены против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

В России запустят свою версию Instagram. Роcсграм — новая социальная сеть для россиян. Запуск запланирован на 28 марта. Для массового использования платформа будет открыта с апреля.