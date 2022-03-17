Омбудсмен Кыргызстана: Запрет на митинги противоречит Конституции

Омбудсмен Атыр Абдрахматова призывает в день памяти 20-летия аксыйских событий извлечь урок из трагических последствий ограничения свободы на мирные собрания и свободу слова.

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Акыйкатчи напоминает, что Конституция гарантирует каждому право на свободу мирных собраний.

«Право на мирные собрания признается статьей 21 Международного пакта «О гражданских и политических правах». Согласно этой норме, пользование правом на мирные собрания не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц», — отметила Атыр Абдрахматова.

Кыргызстан, присоединяясь к Международному пакту еще в 1994 году, взял на себя обязательство соблюдать гарантию свободы мирных собраний перед международным сообществом. Омбудсмен Атыр Абдрахматова

Она отметила, что статья Закона «О мирных собраниях» предусматривает четкий перечень оснований для запрета или ограничения мирного собрания с обязательным требованием соразмерности ограничения реальной угрозе безопасности.

«Я как омбудсмен Кыргызской Республики, руководствуясь Конституцией, общепризнанными принципами международного права, считаю, что решение УВД Первомайского района Бишкека и решения судов по запрету проведения мирных собраний для всех граждан на территории Первомайского района Бишкека — перед посольством Российской Федерации, на центральной площади Ала-Тоо, перед зданиями Жогорку Кенеша и аппарата президента — являются необоснованными и несоразмерными приведенным в этих решениях доводам», — подчеркнула Атыр Абдрахматова.

Ограничения свободы каждого человека на организацию, участие в мирном собрании должны приниматься в строгом соответствии с требованиями законодательства. Причем в отношении конкретного митинга, организатора или участника, и быть обоснованными реальной угрозой безопасности в каждом конкретном случае. Атыр Абдрахматова

Атыр Абдрахматова подчеркнула — решения судов по ограничению свободы мирного собрания всех граждан в указанных местах противоречат Конституции и принятым международным обязательствам. Такие решения дискредитируют страну перед мировым сообществом.

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«Сегодня, в день памяти 20-летия аксыйских событий, призываю всех не просто вспомнить события, а постараться извлечь урок из трагических последствий ограничений прав и свобод граждан. Ведь аксыйские события вошли в историю суверенного Кыргызстана как День защиты демократии, укрепления государственности», — сказала Атыр Абдрахматова.

Ранее сообщалось, что Первомайский районный суд Бишкека запретил любые митинги у российского посольства. Уточняется, что с заявлением об ограничениях обратилось Первомайское РУВД. Временный запрет введен 11 марта и продлится до 11 апреля. Участников сегодняшнего пикета у здания дипмиссии РФ в Бишкеке увезли в УВД,

Ситуация в связи с событиями вокруг Украины остается сложной. Боевые действия в этой стране продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.