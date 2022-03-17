В Бишкеке проходит митинг. Просят освободить Фарида Ниязова

В Бишкеке в парке имени Максима Горького проходит митинг в поддержку экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова.

На акцию протеста собралось около 50 человек. Среди них депутат БГК Кадырбек Атамбаев, супруга бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раиса Атамбаева, родственники и сторонники осужденного.

Собравшиеся просят освободить Фарида Ниязова под домашний арест.

«Он единственный, кто остался в СИЗО, кроме Алмазбека Атамбаева. У него нет приговора, у бывшего президента есть. Он содержится уже более 2,5 года. Ему необходимо выйти под домашний арест, чтобы провести обследование и лечение. Он законопослушный человек и не будет скрываться от следствия», — сказал брат Назар Ниязов.

«Есть три обвинения против Фарида Ниязова: это якобы он задерживал заложников во время кой-ташских событий, по паспорту Орхана Инанды и октябрьским событиям, где он был на стороне жертв. Это доказывают кадры стрельбы тех дней. Все обвинения при детальном рассмотрении в суде развалились. С учетом того, что, скорее всего, это продиктовано какой-то логикой политической мести, поэтому все так затягивается. Он в преклонном возрасте, и достаточно серьезно болен. Содержание в СИЗО смерти подобно», — сказал Кадырбек Атамбаев.

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Ранее началась проверка по выдаче паспорта Орхану Инанды. ГУВД столицы сообщило, что у директора МОУ «Сапат» есть двойное гражданство. Он получил кыргызский паспорт в 2012-м.

По делу проходят бывший глава государства Алмазбек Атамбаев и экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.