Акция протеста у посольства России: милиция просит участников разойтись

Возле посольства России в Кыргызстане проходит акция протеста. К дипмиссии РФ вышли два человека — глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова и гражданский активист Ондуруш Токтонасыров.
Милиция поначалу не препятствовала акции, но позже сотрудники правоохранительных органов попросили пикетчиков уйти.
Они ссылаются на решение Первомайского райсуда о запрете на проведение любых митингов возле здания дипмиссии РФ. Правоохранители зачитали постановление суда и сказали, что акции можно проводить в сквере имени Максима Горького.
Азиза Абдирасулова попросила предоставить ей официальное предостережение в письменном виде. «Никто мне не вручал постановление, я ничего не подписывала. Буду отстаивать свои права, прошу сотрудников милиции придерживаться законов», — сказала она.
Сотрудники милиции не смогли предоставить письменное предостережение митингующим.
Ранее сообщалось, что Первомайский районный суд Бишкека запретил любые митинги у российского посольства. Уточняется, что с заявлением об ограничениях любых акций обратилось Первомайское РУВД. Временный запрет введен 11 марта и продлится до 11 апреля.
Ситуация в связи с событиями вокруг Украины остается сложной. Боевые действия в этой стране продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.