Акция протеста у посольства России: милиция просит участников разойтись

Возле посольства России в Кыргызстане проходит акция протеста. К дипмиссии РФ вышли два человека — глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова и гражданский активист Ондуруш Токтонасыров.

Милиция поначалу не препятствовала акции, но позже сотрудники правоохранительных органов попросили пикетчиков уйти.

Фото 24.kg. Сотрудники милиции просят участников акции разойтись

Они ссылаются на решение Первомайского райсуда о запрете на проведение любых митингов возле здания дипмиссии РФ. Правоохранители зачитали постановление суда и сказали, что акции можно проводить в сквере имени Максима Горького.

Азиза Абдирасулова попросила предоставить ей официальное предостережение в письменном виде. «Никто мне не вручал постановление, я ничего не подписывала. Буду отстаивать свои права, прошу сотрудников милиции придерживаться законов», — сказала она.

Сотрудники милиции не смогли предоставить письменное предостережение митингующим.

Ранее сообщалось, что Первомайский районный суд Бишкека запретил любые митинги у российского посольства. Уточняется, что с заявлением об ограничениях любых акций обратилось Первомайское РУВД. Временный запрет введен 11 марта и продлится до 11 апреля.

Ситуация в связи с событиями вокруг Украины остается сложной. Боевые действия в этой стране продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.