20 лет спустя. Уроки трагических событий в Аксы остались невыученными

Сегодня в Кыргызстане вспоминают трагическую дату — 20-летие аксыйских событий.

17 марта 2002 года в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по мирным демонстрантам.

В результате столкновений погибли Эркиналы Четимбаев, Кадыркул Сапаралиев, Медетбек Бекмуратов, Сатымбай Уркунбаев, Советбек Тагаев и Элдияр Уметалиев.

Эксперты отмечают, что расстрел митингующих в Аксы стал переломным моментом в новейшей истории независимого государства.

По мнению аналитиков, именно аксыйские события послужили катализатором государственного переворота 24 марта 2005 года, в результате которого свергли первого президента Аскара Акаева.

Для расследования причин аксыйской трагедии были созданы семь комиссий, включая депутатскую и государственную во главе с премьер-министром. Их представители изучили обстоятельства произошедшего и вынесли свои заключения, которые благополучно ушли в архив. Истинные виновные так и не понесли наказания, историческая справедливость не восстановлена, правовая оценка произошедшим волнениям так и не дана.

Кровавое эхо истории

Предпосылками протестных выступлений в Аксы, как свидетельствует хронология, стал арест депутата Азимбека Бекназарова (ныне он посол Кыргызстана в Малайзии. — Прим. 24.kg). Ему инкриминировали служебную провинность семилетней давности в бытность следователем районной прокуратуры.

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Но Азимбек Бекназаров (с ним согласны эксперты, правозащитники и историки) считает, что дело в отношении него носило сугубо политический характер.

«Причиной уголовного преследования послужило мое публичное заявление о том, что Китаю тайно была передана земля на спорном участке пограничной территории. Тогда три-четыре человека во главе с тогдашним президентом Аскаром Акаевым изменили издавна определенные границы и передали Китаю предположительно 150 гектаров земли — урочище Узенгу-Куш. Это была крайне невыгодная для нас сделка. Дело в том, что там находится пограничная застава со всей инфраструктурой. Так вот китайцы получили ее, а мы просто голые камни», — рассказывал Азимбек Бекназаров, напомнив, что именно он поднял вопрос об импичменте Аскару Акаеву за предательство национальных интересов Кыргызстана.

Это было в декабре 2001 года. А 5 января 2002-го Азимбека Бекназарова арестовали.

Водворение нардепа в СИЗО всколыхнуло парламент и общественность. Депутаты потребовали немедленно освободить коллегу, заговорили о политической подоплеке. Одновременно в Бишкеке гражданские активисты начали голодовку.

7 февраля 2002 года скончался один из участников акции Шералы Назаркулов. «Его смерть еще больше вызвала недовольство действиями властей. Избиратели поддержали меня. Они просили Акаева о моем освобождении под домашний арест. Однако в течение трех месяцев меня держали в тюрьме», — вспоминает Азимбек Бекназаров.

Тогда, защищая меня, на улицу вышли представители международных и местных организаций. Весь кыргызский народ поддержал жителей Аксы. Азимбек Бекназаров

Очевидцы подтверждают версию Бекназарова. В Бишкеке в марте 2002-го, действительно, проходили пикеты, но малочисленные. Основные страсти кипели в Аксы. В течение трех дней люди осаждали здание акимиата. Кульминацией стал поджог местного РОВД.

В день начала судебного процесса сторонники Бекназарова организовали шествие. Они планировали пройти пешим маршем из села Боспиек в районный центр Кербен, где должны были начаться слушания. Но манифестантов на выходе из села встретил отряд милиции. Сотрудники правоохранительных органов начали стрелять, шесть человек получили смертельные ранения.

После расстрела мирных митингующих требование о проведении честного суда резко изменилось. Народ стал требовать уже отставки Акаева.

Бывший госсекретарь Осмонакун Ибраимов заявляет, что Аскар Акаев хоть и был президентом, реальной государственной властью обладала его администрация во главе с Аманбеком Карыпкуловым.

По словам Осмонакуна Ибраимова, именно Карыпкулов сосредоточил в своих руках все рычаги правления. «При нем администрация выражала и волю президентской власти, и ее силу. Правительство под председательством Курманбека Бакиева больше занималось экономическими и хозяйственными делами», — сказал Осмонакун Ибраимов.

Он также подтвердил, что подпись под распоряжениями о начале операций «Тайфун» и «Буран» по восстановлению общественного порядка в Аксы поставил Бакиев. За самоуправство он понес политическую ответственность, уйдя в отставку. «Но главный вопрос: кто все-таки дал команду открыть огонь по людям — повис в воздухе. Долгое время не было никакой ясности. Была и государственная комиссия во главе с Николаем Танаевым, в составе которой были оппозиционно настроенные депутаты, есть ее подробный отчет, доклады... Но ответ так и не найден», — добавил Осмонакун Ибраимов.

В отличие от экс-госсекретаря, независимые эксперты и правозащитники утверждают — приказ аксыйским милиционерам стрелять по митингующим продиктовали из Бишкека, причем с седьмого этажа. А то, что никто из высокопоставленных чиновников того времени не привлечен к ответственности, косвенно подтверждает эту гипотезу.

Дежурные памяти

Суд по событиям в Аксы начался в январе 2012 года. Фигурантами проходили бывший секретарь Совета безопасности Болот Джанузаков, экс-генпрокурор Чубак Абышкаев, бывший прокурор Джалал-Абадской области Зоотбек Кудайбергенов и бывший начальник управления Службы национальной безопасности (ныне ГКНБ) Таштан Мамбеталиев. Все они получили условные сроки.

В конце 2012-го Верховный суд полностью реабилитировал Кудайбергенова и других обвиняемых, прекратив уголовное дело по событиям в Аксы.

Семьи погибших и пострадавших назвали решение Фемиды издевательством и выступили с открытым обращением к тогдашнему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Но ответа так и не последовало.

Адвокат потерпевших Сартбай Жайчыбеков, осознав, что в местных инстанциях справедливого приговора не добиться, обратился в Комитет ООН по правам человека. «Мы все так думали, что будет дана правовая оценка, но этого не случилось. Акаев ушел, а его приспешники остались. И те, кто обещал, добравшись до власти, «все решить», ничего не сделали. Я теперь никому не верю. Причиной гибели ребят тогда стала передача кыргызской земли Китаю, но об этом сейчас никто не помнит. Каждый год собираются 17 марта, зовут дежурных гостей, дают им слово и расходятся до следующего раза», — говорит юрист.

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Действительно, каждый год 17 марта — в день памяти жертв аксыйской трагедии руководители государства возлагают цветы к подножью стелы на центральной площади Ала-Тоо, произносят проникновенные речи, отмечают, что именно аксыйские события стали в истории независимого Кыргызстана символом защиты демократии и укрепления государственности. И на этом все....

18 марта о погибших в те тревожные дни благополучно забывают.

Эксперты Комитета ООН, изучив материалы об аксыйских событиях, постановили — дело должно быть пересмотрено. Рекомендации международных правозащитников были переданы руководству страны еще в 2017 году. С той поры сменилось два президента, но выводы нынешние власти, как и их предшественники, упорно игнорируют. Уроки аксыйской трагедии так и остались невыученными.