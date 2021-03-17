Годовщина аксыйских событий. Президент почтил память погибших

Президент Садыр Жапаров направил обращение к кыргызстанцам в связи с аксыйскими событиями 2002 года. Он отметил, что аксыйские события вошли в историю как поворотный момент в демократическом развитии нашей страны.

«Мы не ошибемся, если назовем их историческим эпизодом, положившим начало общенациональной борьбы с несправедливостью, впоследствии приведшей к мартовской и апрельской революциям, а также к народным волнениям в октябре прошлого года», — отметил глава государства.

Аксыйцы, не побоявшиеся отдать свои жизни за свободу и справедливость, в этот день показали мужество кыргызского народа и встали на защиту чести нации.

«В этот день мы чествуем героизм наших соотечественников, погибших и раненных в аксыйской трагедии. Аксыйские события стали в истории независимого Кыргызстана символом защиты демократии и укрепления государственности. Наш народ, издревле дороживший свободой, наглядно доказал, что не допустит несправедливого правления в нашей стране. Я хорошо понимаю, что борьба за правду — дело чрезвычайно важное, но трудное. Ваша отвага и непоколебимая воля никогда не будут забыты», — говорится в обращении.

«Мы отдаем дань памяти отдавшим свои жизни за справедливость и свободу аксыйским героям: Эркиналы Четимбаеву, Кадыркулу Сапаралиеву, Медетбеку Бекмуратову, Сатымбаю Уркунбаеву, Советбеку Тагаеву и Элдияру Уметалиеву. Мы помним Шералы Назаркулова, скончавшегося в Бишкеке во время акции голодовки в поддержку аксыйцев. Выражаем также огромную благодарность героям, получившим ранения в аксыйских событиях и которые сейчас находятся рядом с нами! Их политическое наследие вдохновляют нас дорожить миром и согласием в стране, сохранять стабильность и единство в обществе», — заявил Садыр Жапаров.

По его словам, уроки аксыйских событий побуждают строить новое общество с высокими национальными ценностями, проводить справедливую и беспристрастную политику, укреплять демократическое управление, которое будет служить интересам народа. Они также вдохновляют продолжать улучшать общество.

Президент также почтил память погибших во время аксыйских событий 17 марта 2002 года. Он возложил цветы к Монументу памяти погибших за свободу народа во время аксыйских событий 2002 года и апрельских событий 2010 года на центральной площади Ала-Тоо города Бишкека.

17 марта 2002 года в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области правоохранительными органами было применено огнестрельное оружие в отношении безоружных демонстрантов, выступавших против произвола властей. На следующий день преследование безоружных людей было продолжено. В результате действий тогдашних властей шестеро жителей Аксыйского района погибли от полученных ран, а один человек скончался в ходе многодневной политической голодовки в Бишкеке.