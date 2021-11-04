На Иссык-Куле для сотрудников ГКНБ построили еще один служебный дом

В Чолпон-Ате в эксплуатацию сдан четырехквартирный служебный дом для сотрудников ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«В церемонии сдачи в эксплуатацию квартир приняли участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев, глава Иссык-Кульской районной государственной администрации — аким Калыбек Жумадылов, действующие сотрудники и ветераны службы», — сказали в госкомитете.

Напомним, что накануне в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района в эксплуатацию был сдан такой же четырехквартирный дом для сотрудников ГКНБ. Строительством обоих объектов занимался подрядчик ОсОО «Мега профит».