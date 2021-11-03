Для сотрудников ГКНБ на Иссык-Куле построили дом

В Иссык-Кульской области для сотрудников ГКНБ построили служебный дом. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Строительство велось в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района. В церемонии сдачи в эксплуатацию квартир приняли участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев, глава Джети-Огузской районной администрации Руслан Мейматкулов, действующие сотрудники и ветераны Госкомитета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство служебных домов осуществлялось подрядчиком ОсОО «Мега профит».