Жители села Восток взбунтовались против повышения цен на проезд

В селе Восток местные жители взбунтовались против повышения тарифа на проезд. Об этом 24.kg сообщила жительница села Наталья Морозова.

«В воскресенье мы провели собрание, в котором приняли участие порядка 100 жителей. Пришел и наш местный депутат Александр Подлабухов. Мы выставили требование — решить вопрос с самовольным повышением тарифа на проезд маршрута № 254, а также с выделением селу автобусной линии. Сегодня ездили на встречу с главой Ленинского айыл окмоту. Дали три дня для наведения порядка. В противном случае люди грозятся выйти на митинг», — сказала он.

Напомним, в селе Восток Чуйской области водители единственного маршрутного такси, связывающего его с Бишкеком, самовольно подняли тариф на проезд до 20 сомов. Предыдущее самовольное повышение произошло в 2019 году. Тогда стоимость проезда подняли до 12 сомов.