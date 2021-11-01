22:16
USD 84.80
EUR 98.82
RUB 1.20
Общество

Жители села Восток взбунтовались против повышения цен на проезд

В селе Восток местные жители взбунтовались против повышения тарифа на проезд. Об этом 24.kg сообщила жительница села Наталья Морозова.

«В воскресенье мы провели собрание, в котором приняли участие порядка 100 жителей. Пришел и наш местный депутат Александр Подлабухов. Мы выставили требование — решить вопрос с самовольным повышением тарифа на проезд маршрута № 254, а также с выделением селу автобусной линии. Сегодня ездили на встречу с главой Ленинского айыл окмоту. Дали три дня для наведения порядка. В противном случае люди грозятся выйти на митинг», — сказала он.

Напомним, в селе Восток Чуйской области водители единственного маршрутного такси, связывающего его с Бишкеком, самовольно подняли тариф на проезд до 20 сомов. Предыдущее самовольное повышение произошло в 2019 году. Тогда стоимость проезда подняли до 12 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212334/
просмотров: 629
Версия для печати
Материалы по теме
Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
В селе Восток водители маршруток самовольно подняли тариф до 20 сомов
Частник в помощь. Как мэрия Бишкека решает транспортную проблему
Как в Бишкеке. В Кара-Балте подняли стоимость проезда в общественном транспорте
Боливар кыргызской промышленности не вывезет ношу. Эксперт о тарифной политике
Тарифы на проезд. В БГК предложили отнести к льготникам военных пенсионеров
В БГК предлагают поднимать тариф на проезд поэтапно
Снимаем напряжение. Вице-мэр Бишкека о причинах поднятия тарифов на проезд
Тариф на проезд. Кадыр Атамбаев критикует мэрию Бишкека и грозит подать в суд
Вводить отдельный тариф для экспресс-маршруток в Бишкеке не будут
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
Увидеть дочь перед смертью не&nbsp;удалось. Алина Батурова скончалась Увидеть дочь перед смертью не удалось. Алина Батурова скончалась
От&nbsp;редактора &laquo;Кыргызфильма&raquo; требуют извинений за&nbsp;националистические выпады От редактора «Кыргызфильма» требуют извинений за националистические выпады
В&nbsp;микрорайоне &#8470;&nbsp;4&nbsp;отремонтировали дорогу. Теперь долбят асфальт в&nbsp;поисках люков В микрорайоне № 4 отремонтировали дорогу. Теперь долбят асфальт в поисках люков
Бизнес
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
Акция! Скидки на&nbsp;услуги онлайн-ККМ MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Акция! Скидки на услуги онлайн-ККМ MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
&laquo;Откройте депозит&nbsp;&mdash; и&nbsp;получите подарок&raquo;: акция в&nbsp;честь 11-летия &laquo;Керемет Банка&raquo; «Откройте депозит — и получите подарок»: акция в честь 11-летия «Керемет Банка»
1 ноября, понедельник
22:15
Бишкекчанин просит убрать свалку в центре «Пишпека» Бишкекчанин просит убрать свалку в центре «Пишпека»
22:04
Заключенным ИК № 16 через забор пытались перебросить наркотики
21:52
На опасные колодцы жалуются жители микрорайона «Улан» Бишкека
21:24
Выборы-2021. ЦИК не нашла связи партии «Азаттык» с досрочной агитацией
21:24
Жители села Восток взбунтовались против повышения цен на проезд