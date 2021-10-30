В селе Восток водители маршруток самовольно подняли тариф до 20 сомов

В селе Восток Чуйской области водители маршруток самовольно подняли тариф на проезд до 20 сомов. Об этом 24.kg сообщила местная жительница Наталья Морозова.

«Из села в Бишкек ездит только 254-й маршрут. В 2019 году они первый раз самовольно подняли тариф до 12 сомов. С 1 ноября нас ожидает очередное повышение — теперь до 20 сомов. Владельцы маршрута пользуются тем, что они монополисты. Альтернативы добираться до города у нас нет. Мы несколько лет просим местную администрацию, мэрию Бишкека и Министерство транспорта организовать автобусный маршрут. Но безрезультатно», — сказала она.

Фото читателя 24.kg. Объявление о повышении тарифа на проезд

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.