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Агент 024

В селе Восток водители маршруток самовольно подняли тариф до 20 сомов

В селе Восток Чуйской области водители маршруток самовольно подняли тариф на проезд до 20 сомов. Об этом 24.kg сообщила местная жительница Наталья Морозова.

«Из села в Бишкек ездит только 254-й маршрут. В 2019 году они первый раз самовольно подняли тариф до 12 сомов. С 1 ноября нас ожидает очередное повышение — теперь до 20 сомов. Владельцы маршрута пользуются тем, что они монополисты. Альтернативы добираться до города у нас нет. Мы несколько лет просим местную администрацию, мэрию Бишкека и Министерство транспорта организовать автобусный маршрут. Но безрезультатно», — сказала она.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Объявление о повышении тарифа на проезд

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/212246/
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