Вакцинация от COVID-19. Pfizer можно получить только группой из шести человек

Вакцину от коронавируса Pfizer можно получить только группой из шести человек. Об этом сообщают пользователи соцсети Twitter.

По их словам, после вскрытия ампулы вакцина долго не хранится.

Отметим, что Бишкек получил 4 тысячи 680 доз этой вакцины. В мэрии сообщали, что ее можно получить только в объединенных центрах семейной медицины. Однако по данным Минздрава, препарат доступен и в других прививочных пунктах.

О том, что на вакцинацию необходимо приходить группами, ранее не сообщалось.

Всего в Кыргызстан поступило более 250 тысяч доз Pfizer.