COVID-19. В Минздраве сообщили, где можно привиться вакциной Pfizer

Вакцины Pfizer доступны во всех пунктах вакцинации Бишкека и трех пунктах Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в столице, Аламединском, Сокулукском районах Чуйской области и Канте вакцинация начнется завтра.

«С 1 ноября вакцина будет доставляться во все регионы республики», — отметили в ведомстве.

Вакциной Pfizer будут прививать всех желающих старше 18 лет, рекомендуемый интервал между дозами составляет 21-28 дней.

В Минздраве добавили, что после прививки могут появиться покраснение и болезненность в месте инъекции, немного повыситься температура, а также ломота в теле. Обычно такие реакции проходят в течение нескольких дней после прививки, но если по какой-либо причине они сохраняются дольше, следует обратиться за медицинской помощью.

Напомним, 27 октября в Кыргызстан поступило более 250 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.