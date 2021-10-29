16:14
USD 84.80
EUR 98.29
RUB 1.20
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Минздраве сообщили, где можно привиться вакциной Pfizer

Вакцины Pfizer доступны во всех пунктах вакцинации Бишкека и трех пунктах Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в столице, Аламединском, Сокулукском районах Чуйской области и Канте вакцинация начнется завтра.

«С 1 ноября вакцина будет доставляться во все регионы республики», — отметили в ведомстве.

Вакциной Pfizer будут прививать всех желающих старше 18 лет, рекомендуемый интервал между дозами составляет 21-28 дней.

В Минздраве добавили, что после прививки могут появиться покраснение и болезненность в месте инъекции, немного повыситься температура, а также ломота в теле. Обычно такие реакции проходят в течение нескольких дней после прививки, но если по какой-либо причине они сохраняются дольше, следует обратиться за медицинской помощью.

Напомним, 27 октября в Кыргызстан поступило более 250 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212158/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
Азиатский банк развития даст Кыргызстану $25 миллионов на закупку вакцин
Работников сферы культуры в Кыргызстане обязали вакцинироваться от COVID-19
Вакцинация детей Pfizer. В Кыргызстане эксперты изучат этот вопрос
Вакцинация от COVID-19. Когда и где можно получить в Кыргызстане Pfizer
Уже привился, но хочу теперь Pfizer. Возможно ли это, рассказали в Минздраве
В России ожидают регистрацию детской вакцины от коронавируса
COVID-19. В Кыргызстан прибыли вакцины Pfizer и Sinopharm
Бесплатная вакцина «Спутник Лайт». Минздрав Кыргызстана пока не получил данные
COVID-19. Кыргызстан сегодня ждет поставку вакцин Pfizer и Sinopharm
COVID-19. В Китае начнут прививать детей с трехлетнего возраста
Популярные новости
В&nbsp;Китае активно демонтируют минареты и&nbsp;купола мечетей В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
Ролик мексиканского блогера о&nbsp;КР набрал на&nbsp;YouTube почти 3&nbsp;миллиона просмотров Ролик мексиканского блогера о КР набрал на YouTube почти 3 миллиона просмотров
Увидеть дочь перед смертью не&nbsp;удалось. Алина Батурова скончалась Увидеть дочь перед смертью не удалось. Алина Батурова скончалась
Почему растет число отравившихся в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Пояснение ЦГСЭН Почему растет число отравившихся в «Империи пиццы». Пояснение ЦГСЭН
Бизнес
Один день в&nbsp;роли гловера Один день в роли гловера
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
29 октября, пятница
16:10
Кредит «Супертез» с огромными процентами больше не выдают Кредит «Супертез» с огромными процентами больше не выда...
16:08
COVID-19. В Минздраве сообщили, где можно привиться вакциной Pfizer
16:00
Один день в роли гловера
15:49
Сват Акылбека Жапарова стал начальником Северо-восточной таможни
15:34
ДТП с автобусом в Бишкеке. В аварии пострадал 21 человек