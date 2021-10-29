Вакцинация от COVID-19. Бишкек получил 4 тысячи 680 доз вакцины Pfizer

Бишкек получил пока 4 тысячи 680 доз вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, этого количества двухэтапной вакцины хватит на 2 тысячи 340 человек.

Препарат доступен не везде, а только в объединенных центрах семейной медицины по следующим адресам:

ОЦСМ Ленинского района — улица Фучика, 15;

ОЦСМ Первомайского района — улица Логвиненко, 30;

ОЦСМ Свердловского района — улица Кольбаева, 42;

ОЦСМ Октябрьского района — улица Жукеева-Пудовкина, 75.

На вакцинацию можно приходить с завтрашнего дня.

Ранее в Минздраве сообщили, что в столице, Аламединском, Сокулукском районах Чуйской области и Канте вакцинация препаратом Pfizer начнется завтра. С 1 ноября вакцина будет доставляться во все регионы республики.

Этой вакциной будут прививать всех желающих старше 18 лет, рекомендуемый интервал между дозами составляет 21-28 дней.

После прививки могут появиться покраснение и болезненность в месте инъекции, немного повыситься температура, а также ломота в теле. Обычно такие реакции проходят в течение нескольких дней после прививки, но если по какой-либо причине они сохраняются дольше, следует обратиться за медицинской помощью.

Напомним, 27 октября в Кыргызстан поступило более 250 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.