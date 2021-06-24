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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19

ВОЗ впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте организации.

Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые. Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения болезни, их вакцинировать менее срочно, чем пожилых и людей с хроническими заболеваниями и медиков.

Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по их вакцинации.

«Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ (SAGE) пришла к выводу, что вакцина Pfizer/Biontech подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше», — говорится в документе.

Испытания вакцины для детей продолжаются, и ВОЗ обновит свои рекомендации, когда фактические данные или эпидемиологическая ситуация потребуют изменения политики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198701/
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