В Кыргызстане зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в Кыргызстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации. Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации и не получивших второй укол по любой причине с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021-го.

Показатель эффективности на уровне около 80 процентов превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.

«Регистрация препарата «Спутник Лайт» в Кыргызстане позволит обеспечить страну еще одной высокоэффективной и безопасной вакциной против коронавируса. Однокомпонентный препарат сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание популяционного иммунитета», — приводятся слова главы фонда Кирилла Дмитриева.