В Кыргызстане за сутки выявили 124 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 65 случаев, Чуйской области — 28, Таласской — 4, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 10, Баткенской — 4.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 180 тысяч 865 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.