Кыргызстан получит от России безвозмездно 200 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Правительство России выделило МЧС 86,5 миллиона рублей на закупку вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и доставку ее в рамках гуманитарной помощи в Кыргызстан. Об этом сообщил ТАСС.

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«В целях оказания срочной гуманитарной помощи Кыргызской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией: выделить МЧС России в 2021 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере до 78 миллионов рублей на оплату расходов на закупку у федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи» Министерства здравоохранения 200 тысяч доз лекарственного препарата «Спутник Лайт векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», и термоконтейнеров», — говорится в документе.

Кроме того, ведомству выделят до 8,5 миллиона рублей на оплату расходов на доставку гуманитарной помощи в Кыргызстан.

Закупку, доставку и передачу гуманитарной помощи МЧС должно осуществить с соблюдением необходимых условий их хранения и перевозки.

Массовая вакцинация в Кыргызстане началась весной. На данный момент из 6,5 миллиона жителей республики первой дозой привиты 913 тысяч человек и 692 тысячи — двумя. С марта 2020 года в республике выявили 180 тысяч заразившихся коронавирусом, выздоровели 174,6 тысячи человек, умерли 2 тысячи 638.