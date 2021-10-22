Уволить неработающих главврачей и остановить коррупцию в больницах намерен министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, некоторые директора превратили госучреждения в свои частные клиники. «В кардиологии увольняю директора: не работал. Проверяю стационар в Воронцовке, потом буду проверять деятельность Джумабекова (главы Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. — Прим. 24.kg) и Национального хирургического центра имени Мамакеева. Для меня нет авторитетов — хоть герой, хоть академик», — сказал глава Минздрава.

Он добавил, что в случае выявления нарушений материалы будут передаваться в правоохранительные органы.

На вопрос, есть ли у него свои кадры, Алымкадыр Бейшеналиев заявил: «Я никогда никого не приведу. У меня нет родственников и друзей. Я ставлю тех, кого выберут сотрудники. В Национальном центре охраны материнства и детства после ухода Камчибека Узакбаева, к примеру, сотрудники сами выбрали руководителя. Я даже фамилию не знаю».

Чиновник подчеркнул, что главная цель проверок — остановить коррупцию и создать здоровую конкуренцию. «Люди не идут в нашу кардиологию и кардиохирургию, а обращаются в частные кардиоцентры. Я хочу создать конкуренцию и должен успеть воплотить задуманные планы. Все знают, что я никого не слушаю, некомпетентных не назначаю. Сейчас по закону главврачей назначают акимы, если они поставят некомпетентных, я найду путь, как снять их», — резюмировал Алымкадыр Бейшеналиев.