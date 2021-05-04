Семь раз измерил. Глава Минздрава о решении уволить Камчибека Узакбаева

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев не станет пересматривать свое решение по увольнению директора Национального центра охраны материнства и детства Камчибека Узакбаева. Об этом он сообщил 24.kg.

«Я хирург, долго думаю, семь раз измеряю, потом один раз отрезаю. Коллектив НЦОМиД может жаловаться куда хочет. Хоть 120 депутатам. Я не буду менять свое мнение», — заявил чиновник.

Он напомнил, что ранее отстранил от работы главврача, завотделением и медсестру. «Они допустили грубейшую ошибку. На троих открыли судебное дело, идет разбирательство. Вину определит суд. Узакбаев отписал, что вина на них троих, а надо уметь брать ответственность на себя», — добавил Алымкадыр Бейшеналиев.

Узакбаева уволил премьер-министр по представлению главы Минздрава 30 апреля. Коллектив возмутился тем, что никому не объяснили причины такого решения.

Напомним, 1 апреля в НЦОМиД скончался 39-летний Бахтияр Шакиров. Он пришел в центр 31 марта вечером со своими лекарствами и хотел, чтобы ему поставили капельницу, сделали уколы. После процедур мужчина почувствовал себя плохо и, несмотря на первую медицинскую помощь медсестры, потерял сознание и скончался на месте.