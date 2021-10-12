«Из учредителей вышел, прибыли не имею». Глава Минздрава об имуществе семьи

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал 24.kg публикацию Factcheck.kg об имуществе своей семьи.

По его словам, микрокредитную компанию «Беймарал» открыла его дочь в 2012 году.

«Я был учредителем, но в 2015-м мы закрыли фирму, с тех пор она не работает. Что касается ОО «Чечей», это общественное объединение, там никакого финансирования нет. Я был там председателем, но, как только стал министром, вышел оттуда. Мои юристы занимались этим. Школа «Арча Бешик» создавалась как благотворительная школа для детей из малоимущих семей. И обучение там стоит не 27 тысяч сомов в год, а меньше. Основные затраты несут учредители. Я ушел оттуда уже, и по документам тоже. Я не знаю, почему в Минюсте не поменяли», — посетовал Алымкадыр Бейшеналиев.

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Он также прокомментировал деятельность ОсОО «Париж КО». «Мой сын 15-20 лет живет на Иссык-Куле, строит коттеджи и продает. Учредителем он поставил, оказывается, свою маму, я его вчера поругал. Я не знал об этом. Там никакой прибыли тоже нет, — добавил чиновник и рассмеялся. — Они же продают и строят, продают и строят. Денег не хватает даже на зарплату рабочих, а их очень много, включая охранников и дворников».

Он сказал, что его дочь-юрист представит все документы о том, что он вышел из учредительства. «Сейчас я увольняю таких коррупционеров, естественно, они будут бороться», — резюмировал Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее издание Factcheck.kg сообщило о том, что Алымкадыр Бейшеналиев, занимая должность министра здравоохранения и социальной защиты, продолжает предпринимательскую деятельность, что запрещается Законом «О государственной гражданской и муниципальной службе».

Он является учредителем ОО «Чечей» и соучредителем школы-комплекса «Арча Бешик», имеет микрокредитную компанию «Беймарал». После назначения Алымкадыра Бейшеналиева главой Минздрава его супруга Замира Кульматова стала учредителем ОсОО «Париж КО», которое находится в Иссык-Кульской области в селе Чок-Тал. Компания занимается продажей и арендой коттеджей на Иссык-Куле. Общая площадь территории составляет 15 гектаров. Там расположены 75 коттеджей, 88 квартир, 10 горячих источников, 7 гектаров занимает пруд, а также имеется два пляжа.