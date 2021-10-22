COVID-19. До 300 новых случаев в сутки ожидает Минздрав КР

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал 24.kg рост заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане.

«Я говорил, что к концу октября — ноябрю будет рост. В России, например, сейчас пик заболеваемости. В других странах тоже идет рост. Мы контролируем, совещания проводим, готовимся. Думаю, до 300 случаев в день будем выявлять. Все больницы, стационары готовы. Запаса лекарств и средств индивидуальной защиты хватит на несколько месяцев», — сказал чиновник.

Читайте по теме COVID-19. Когда ждать очередного роста

Он озвучил основные причины роста заболеваемости — начавшийся учебный процесс в традиционном формате и выборный процесс. «Люди общаются, встречаются. Штабы открылись, кандидатов очень много. Тысячи человек будут встречаться с избирателями. Всем алгоритм мы передали, призываем соблюдать требования — маски, дистанцию, обрабатывать руки антисептиком», — отметил Алымкадыр Бейшеналиев.

На вопрос, будут ли при дальнейшем росте заболеваемости закрывать образовательные организации, он напомнил о действующем алгоритме и закрытии учреждений на карантин в случае выявления заболевших среди учащихся и педагогов.

Отметим, что за последние сутки в КР зарегистрировано 125 новых случаев коронавируса и внебольничной пневмонии. Рост наблюдается последние несколько дней.